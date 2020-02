TIL ANSATTE: Denne meldingen gikk ut på Kiwis internsider tirsdag denne uken. Foto: NTB scanpix/skjermdump

Kiwi med klar oppfordring til ansatte: Ikke vits om coronaviruset

De ansatte frarådes fra å like og dele innlegg som spøker med viruset, som hittil har krevd 259 liv. «Rett og slett ikke KIWI-kultur».

Bakgrunnen for meldingen, som gikk ut på butikkens internsider tirsdag, var tilbakemeldinger om at ansatte hadde likt og delt innlegg hvor det spøkes om det nye coronaviruset.

– Ikke Kiwi-kultur

Viruset, som antas å ha brutt ut på et matmarked i den kinesiske byen Wuhan, har så langt krevd 259 liv i Kina. I tillegg er nær 12.000 smittetilfeller registrert verden over.

– Det er rett og slett ikke KIWI-kultur å vitse om en så alvorlig sykdom. Husk at vi alle er KIWI-ambassadører, også når vi ikke er på jobb, heter det i meldingen på internsidene.

Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, bekrefter at de på bedriftens intranett har oppfordret de ansatte til ikke å like eller dele corona-vitsene i sosiale medier.

– Ikke forbudt

– Det var andre medarbeidere som hadde reagert på corona-bilder tatt i en KIWI-butikk, og da tenkte vi at dette er en vennlig påminnelse om at vi er ambassadører for Kiwi alle vi 12000 som jobber her, sier Arvin til VG.

– Men dere har ingen lovhjemmel til å pålegge dette?

– Vi har aldri sagt at det er forbudt, men kun oppfordret våre medarbeidere til ikke å dele vitser om en internasjonal folkehelsekrise, som det nå faktisk er blitt. Vi har selvsagt full forståelse for at folk har ulik sans for humor. Noen synes vitsene er harmløse og morsomme, mens andre synes det er upassende å vitse om en sykdom har krevd flere hundre liv og gjort noen tusen alvorlig syke. Om noen likevel skulle velge å dele vitser om dette viruset vil det ikke ha noen konsekvenser for deres arbeidsforhold, sier Arvin.

