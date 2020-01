PÅ SLOTTSPLASSEN I FJOR: Knut Arild Hareide delte ut blomster og gratulerte de nye statsrådene Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein (til venstre) den 22. januar i fjor. I morgen kan Hareide selv bli den som vandrer ut på Slottsplassen for å ta i mot blomster som nyutnevnt statsråd. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fylkestopper i KrF: Gleder seg over mulig Hareide-retur

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads far - Bjørn Alfred Ropstad - er fylkesvaraordfører i Agder og svært positiv dersom Knut Arild Hareide blir del av den nye Solberg-regjeringen.

– Jeg synes det høres veldig spennende ut hvis det medfører riktighet at Knut Arild Hareide er på vei inn i regjeringen for KrF. Jeg har vært veldig spent på om han ville. Men hvis han virkelig har lyst til dette, så er det et veldig spennende og godt navn i regjeringen, sier Ropstad til VG torsdag morgen.

FAR OG SØNN: Både Kjell Ingolf og Bjørn Alfred Ropstad er aktive KrF-politikere. Pappa Bjørn Alfred er fylkesvaraordfører i Agder, mens sønnen er statsråd, KrF-leder og i ferd med å komponere KrF-laget i den nye Solberg-regjeringen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Tidlig ankomst

Da har han fått med seg at Hareide ble møtt på Gardermoen av pressen grytidlig samme morgen. Stortingsrepresentanten og den tidligere KrF-lederen avbrøt sin reise med utenrikskomitéen til Indonesia for å ha samtaler med KrF-ledelsen torsdag.

– Jeg avbryter ikke et oppdrag for utenrikskomiteen uten at det er en grunn for det, sa Hareide til VG og annen fremmøtt presse på flyplassen.

Ønsket kan bli oppfylt

Fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet KrF var blant de aller første i regjeringspartiet som tidligere denne uken åpent nevnte Hareide som en åpenbar statsrådkandidat etter Frps fratreden. Nå ser det ut til at ønsket hans går i oppfyllelse.

GLAD KRF-ER: Oluf Maurud er leder i Innlandet KrF. Bildet er tatt under et fylkesårsmøte på Elgstua i Elverum. Foto: Frank Ertesvåg

– Jeg synes det er positivt at Knut Arild Hareide nå er på vei inn i regjeringen. Han avbryter ikke en reise i utenrikskomitéen til Indonesia uten at det er en viktig grunn til det, sier Maurud til VG.

Han var på rød side under den knallharde striden om partiets regjeringsvalg og veivalg høsten og vinteren 2018/2019. Maurud har dyp respekt for måten Hareide organiserte den prosessen på i partiet - som blå side knepent vant på målstreken. Dermed kunne KrF gå med i en regjering som også Frp var en del av.

Nyter respekt

– Knut Arild som statsråd vil spille en viktig rolle i regjeringen, men også for Kristelig Folkeparti. Jeg var litt spent på hvordan Høyre vil håndtere dette. Men de har sagt at de ikke vil motsette seg dette, så da er vel Hareides inntreden grei.

– Mitt inntrykk er at Hareides håndtering av striden i KrF høsten og vinteren 2018/2019 nyter stor respekt både internt og i andre partier, sier Maurud til VG torsdag morgen.

Nå håper han at Hareide kommer ut på Slottsplassen som ny statsråd fredag – og kan ta i mot KrFs hyllest på landskonferansen på Gardermoen lørdag.

KrFs gruppeleder i fylkestinget Trude Brosvik i Hareides hjemfylke Vestland, smiler og ler da VG spør henne om det som ser ut til å bli et Hareide-comeback i regjeringen.

– Hvis det skjer, så viser det at Knut Arild nok en gang setter partiet foran seg selv. Han vil tilføre en krevende mindretallsregjering en kompetanse som den har god bruk for, sier Brosvik til VG.

Publisert: 23.01.20 kl. 10:07 Oppdatert: 23.01.20 kl. 10:38

