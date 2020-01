Frp-frustrasjon i Høyre: – Det kan ikke fortsette på samme måten

– Enten støtter man den regjeringen man er en del av, eller så gjør man det ikke, sier Høyres Hårek Elvenes.

Nå nettopp

Han sitter i utenrikskomiteen på Stortinget, som har vært orientert om arbeidet med å hente barna til den norske IS-kvinnen fra Syria.

Etter at vedtaket om å hente moren hjem sammen med barna ble fattet, og offentlig kjent, har det kokt i Frp. De tok dissens om beslutningen i regjering, og har siden gått ut og truet med å forlate regjeringen hvis de ikke får gjennomslag for en rekke krav. Partileder Siv Jensen har kritisert regjeringen, og sagt at den har blitt grå og kjedelig.

Fikk du med deg? Norsk IS-kvinne (29) har landet i Norge – pågrepet av PST

Dette bråket i regjeringen setter Elvenes setter lite pris på:

– Det kan ikke fortsette på samme måten, alle fire partiene taper på dette. Enten støtter man den regjeringen man er en del av, eller så gjør man det ikke, sier han.

– Saken er et etisk dilemma som ikke er egnet til å bruke forsterker på, men derimot finstemthet.

FRUSTRERT: Høyres Hårek Elvenes sitter i utenrikskomiteen på Stortinget. Her under partiets landsmøte i mars 2017. Foto: Fredrik Solstad, VG

Også andre Høyre-topper på Stortinget gir uttrykk for at Frps håndtering av uenigheten, og Siv Jensens utspill, har ført til frustrasjon i Høyre.

– Sliter på regjeringens autoritet

I tillegg til å kalle regjeringen grå og kjedelig, har Siv Jensen sagt at politikken har blitt så utvannet at ingen av partiene er til å kjenne igjen. Høyres Michael Tetzschner, som også sitter i utenrikskomiteen, har dette å si om kritikken fra Frp-lederen:

– Nå er det jo regjeringens felles politikk som skal iverksettes – det er ikke et rent partipolitisk prosjekt for noen, men for øvrig skal jeg

ikke kommentere det mer.

Les også: Partitopper vil ha Frp-exit uansett

Selv har han tidligere sagt til VG at han var uenig i beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen sammen med barna, men at han aksepterer at vedtaket er fattet

Han synes heller ikke noe om måten denne konflikten i regjeringen utspiller seg på.

– Det sliter på regjeringens autoritet at man ikke klarer å håndtere uenigheter på en mer stillferdig måte enn det som skjer, sier han.

– Det å ha en sånn offentlig høyrøstet debatt mellom deltagerne i regjeringen er ikke gunstig.

Han ønsker ikke å kommentere kravene Frp vil stille, og sier han overlater til aktørene i regjering å ta stilling til dem.

– Frustrasjon i Høyre

Henrik Asheim, som leder finanskomiteen på Stortinget, sier det viktigste for regjeringen må være at de viser styringsvilje og engasjement.

– Og at vi har en felles front mot opposisjonen, og noen felles prosjekter vi kan ha, sier han.

Han sier at alle, også Høyre, kan måtte gå med på ting de ikke er enige i en flerpartiregjering.

– Det er ikke lenge siden KrF sto i en lignende situasjon om konverteringsterapi – sånn er det jo, sier han og viser til at regjeringen gikk inn for å utrede et forbud mot homoterapi, til tross for at KrF var uenige i det.

IKKE FORNØYD: Høyres Michael Tetzschner. Foto: Robert S. Eik

Han mener det er vanskelig å ta stilling til Frps varslede kravliste når den ikke enda er kjent.

– Det kommer veldig an på hva man ønsker å gjøre. I en regjering finner man en balanse og sørger for at alle partier får gjennomslag som er særlig viktig for dem. Det har også Frp fått i de seks årene vi har styrt sammen i regjering. Jeg håper de blir, for det er i regjering alle partiene har makt og innflytelse.

Men i en nylig episode podkasten «stortingsrestauranten», med partikolleger Peter Frølich og Tina Bru, går Asheim lenger. Der sier han at han forstår Frps frustrasjon i saken om IS-kvinnen, men at han mener det skapte frustrasjon i Høyre da Siv Jensen gikk ut og krevde at Erna og Høyre måtte svare på Frps krav.

– Det ble jo en litt frustrasjon i Høyre tror jeg, da Siv sa det. Nå må Erna svare, nå må Høyre svare, eller så kan det være det samme alt sammen. Det føltes litt urimelig, sa han.

– Problematisk for regjeringssamarbeidet

Partikollega Peter Frølich, som sitter i Stortingets justiskomité, sa i podkasten at han ser på Siv Jensens krav som et forsøk på å redde noe. Men han ga uttrykk for at han ikke satte pris på måten hun beskrev regjeringssamarbeidet på.

– Hun legger til noen ting som stikker dypere, som kanskje gjør det problematisk for dette regjeringssamarbeidet på sikt. Hvis du karakteriserer dine partnere som folk som ikke lytter og er grå og kjedelige, er det noe mer enn at du bare er misfornøyd med en sak, sa han.

Hverken Asheim eller Frølich ønsker å gå nærmere inn på det som ble sagt i podkasten i intervju, og refererer til den.

Publisert: 18.01.20 kl. 15:36

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser