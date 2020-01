LETTET: Venstres partileder Trine Skei Grande sier hun først og fremst er lettet over at den fem år gamle gutten nå er på vei hjem til Norge. Foto: Frode Hansen

Trine Skei Grande: – Denne debatten skal Frp få ta i fred

Venstres Trine Skei Grande vil ha forhandlinger i regjeringen internt og ikke i mediene.

Det sier partilederen etter Siv Jensens trussel om å trekke seg fra regjeringssamarbeidet etter nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

– Denne saken handler om at regjeringen satte humanitære hensyn til en fem år gammel kritisk syk gutt først, et barn som også er norsk statsborger. Vi er glad og lettet over at han nå er på vei hjem, sier Trine Skei Grande i en SMS til VG.

Partilederen uttaler at de har forståelse for at dette er en vanskelig sak for Frp.

– Men når man er i regjering tar vi forhandlinger internt, og ikke gjennom mediene. Slik må det være i et regjeringssamarbeid.

– Vi har respekt for at Frp nå ønsker å ta en vurdering knyttet til regjeringssamarbeidet. Denne debatten skal Frp få ta i fred, den kommer jeg ikke til å kommentere, heter det i en sms til VG

– Vår beger er fullt

Tirsdag ble to barn og deres mor hentet ut fra Al Hol-leiren. Dette fordi det ene barnet er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus.

Allerede onsdag kveld møtte partilederne i statsministerboligen etter Frp har reagert sterkt på nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

Etter Frps gruppemøte om hjemhentingen var Siv Jensen klar på at Frp ikke vil sitte i regjering for enhver pris.

– Vårt beger er fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa hun til pressen.

Setter tidsfrist

Frp vil ifølge Jensen definere noen tydelige krav overfor Høyre og statsminister Erna Solberg.

– Da er det i grunnen opp til henne (Solberg), journ.anm.) om hun vil ta det på alvor eller ikke.

På Dagsrevyen onsdag kveld sier Jensen at Frp vil sette en tidsfrist.

– Jeg har sagt at vi må avklare dette innen utgangen av januar. Vi vil fremsette en del krav overfor Erna Solberg, det vil vi gjøre i ro og mak bak lukkede dører. Men vi kan ikke la dette dra ut i det uendelige.

