VITNER: Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre vitner i Ølen Betong-saken i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Harald Henden

Støre vitnet i Ølen Betong-saken: Norsk etterretning har gode retningslinjer

OSLO TINGRETT (VG) Det er ikke illegitimt for norsk etterretning å ha samtaler med norske borgere, sa Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre da han vitnet i Ølen Betong-saken.

Oppdatert nå nettopp

Ap-lederen er innkalt som vitne fordi han var utenriksminister og ledet regjeringens nordområdesatsing da Ølen Betong etablerte seg i Murmansk.

– At det har vært ubehagelig å oppleve avhør som Berge har gjort, har jeg full forståelse for, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i retten.

Han påpekte imidlertid at Norge er avhengig av å ha fungerende etterretningstjenester for å ivareta Norges interesser.

– Det er ikke illegitimt å ha samtaler med norske borgere om dette temaet, sa Støre, med henvisning til påstanden om at ansatte i Ølen Betong skal ha blitt kontaktet og forsøkt rekruttert av norsk etterretning.

– Vi har retningslinjer som er milevis unna andre tjenester vi kan sammenlikne oss med, sa Støre.

Han forklarte imidlertid at han ikke har anledning til å kommentere hvorvidt kontakt mellom norsk etterretning og bedriften har funnet seg.

UTSPURT: Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre var innkalt som vitne av saksøkers advokat. Foto: Harald Henden

FAKTA: ØLEN BETONG-SAKEN Ølen Betong har gått til søksmål mot staten. Tvistesaken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

Ølen Betong-konsernet investerte i 2007 og 2008 flere hundre millioner kroner i en satsing i Murmansk-området i Russland.

Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet.

Kontaktforsøkene ble fanget opp av russisk etterretning. De to nøkkelansatte saken gjelder – administrerende direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø – ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB under tøffe forhold og utestengt fra landet i ti år.

Ølen Betong-konsernet krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader.

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

Blant vitnene er Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen som startet mandag 3. februar.

– Jeg kan ikke kommentere hvordan en slik kontakt eventuelt har funnet sted. Men jeg forutsetter at PST holder norsk næringsliv underrettet om hva det vil si å operere i disse områdene som har høy etterretningsaktivitet, sa Støre i retten.

Han forklarte i retten at hvis et utenlandsk selskap oppfattes å være i strid med russiske interesser, er det en utfordring når man er i det russiske markedet.

– Den russiske myndighetskontrollen er mye mer omfattende og detaljert, enten det er frivillige organisasjoner eller bedrifter det er snakk om, at det krever stor kulturell kunnskap for norske aktører som skal operere i det området, sa Støre og uttalte at selskapers valg kan tolkes inn i en mye større sammenheng enn man er vant med.

Den tidligere utenriksministeren understreket flere ganger at han ikke har noe problem med å forstå at saken og utestengelsen fra Russland har vært en stor belastning for Atle Berge som hadde investert mye penger i Russland-satsingen til Ølen Betong.

– Sannhetsserum

Andre rettsdag i Ølen Betong-saken i Oslo tingrett fikk retten først høre om møtet mellom konsernets gründer og det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Murmansk.

– De åpnet en koffert og tok ut en masse sprøyter og sa de skulle gi meg sannhetsserum. Jeg har diabetes og tenkte at jeg kan bruke det. Jeg sa at om jeg får i meg fremmede stoffer, så dør jeg. Da pakket de sammen, og etter seks-sju timer ble jeg satt fri, forklarte Atle Berge og beskrev opplevelsen som en blanding av en amerikansk actionfilm og et mareritt.

Mens dette skjedde i mai 2016, arbeidet hans selskap med en stor kontrakt med det russiske konsernet Novatek. To måneder senere ble han utestengt fra Russland og ilagt innreiseforbud i ti år.

– Sommeren 2017 fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt å gå videre med et strategisk samarbeid med en så stor kontrakt, sa 67-åringen da han vitnet i Oslo tingrett tirsdag.

Tapet dette og utestengelsen fra Russland påførte konsernet, er anslått til å være på rundt 145 millioner kroner av saksøker, som krever erstatning av staten.

Kritisk til norsk politikk

De to nøkkelansatte i Ølen Betong, som er kjernen i erstatningskravet mot staten, vitnet tirsdag. Kurt Stø til venstre og Atle Berge til høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted trakk fram at Berge har vært kritisk til norsk politikk overfor Russland, noe vitnet bekreftet.

– I et av mine møter med den russiske ambassadøren sa han til meg at norske myndigheter må ta skjeen i en annen hånd. Det har jeg prøvd å påvirke, men jeg har ikke fått det til, sa han og ga uttrykk for at han var bitter på norske myndigheter.

67-åringen mente det er en skam hvordan norske myndigheter har oppført seg overfor Russland og var svært skuffet over at han ikke fikk møte daværende utenriksminister Børge Brende (H).

– Jeg er blitt møtt med taushet fra UD, og E-tjenesten viser til UD. Det er en ansvarsfraskrivelse, sa Berge, som reagerte på utspørringen med irritasjon ved en anledning.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (til høyre) i samtale med advokat Per Ristvedt. De to representerer partene i erstatningssaken Ølen Betong har anlagt mot staten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Avhørt med pistol

I tillegg til Atle Berge gjelder også erstatningssøksmålet Kurt Stø som var maskinkjører for Ølen Betong i Murmansk. Også han ble avhørt av FSB som følge av kontaktforsøkene fra norsk etterretning i Norge.

Sommeren 2015 ble han pågrepet av FSB da han var i ferd med å gå inn i leiligheten sin i Murmansk.

– Plutselig var jeg i håndjern. Jeg ble tatt av to bodybuildere, som kom sammen med en tolk. De var hele tiden ute etter kontakten med PST. Han som sa han var sjefen, knuste computeren og dro fram en pistol de holdt mot hodet mitt. De truet med å kaste meg i fengsel, sa 67-åringen.

FSB hadde bilder av PST-tjenestemannen som gjentatte ganger hadde kontaktet ham i Norge og av leiligheten hans i Kirkenes. Ut fra det har Stø konkludert med at russisk etterretning opererer i Kirkenes.

Publisert: 04.02.20 kl. 14:01 Oppdatert: 04.02.20 kl. 14:50

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser