Én død etter alvorlig voldshendelse i Søndre Land – en person siktet

Politiet i Innlandet har kontroll på flere personer etter at én person er erklært død etter en voldshendelse i Hov. En person er pågrepet og siktet.

En person er død etter å ha blitt påført skader i forbindelse med en voldshendelse i et bolighus i Hov i Innlandet, melder politiet i Innlandet på Twitter fredag kveld.

– En person er pågrepet og siktet for hendelsen. Hendelsen skjedde i et bolighus i Hov, og flere personer var tilstede i boligen, skriver politiet videre.

– Politiet har igangsatt bred etterforskning og det vil bli gjennomført tekniske undersøkelser på stedet og vitneavhør, står det videre.

Politiet fikk melding om hendelsen 21.24 fredag kveld.

De pårørende til den omkomne personen er varslet om saken.

Oppland Arbeiderblad skriver at hendelsen skjedde hendelsen på en institusjon for pasienter med rus- og psykiatrilidelser, og politiet bekrefte at ingen ansatte kom til skade i hendelsen.

Ifølge Oppland Arbeiderblad er det et stort oppbud av politi og ambulanse i Hov sentrum fredag kveld.

Publisert: 17.01.20 kl. 22:45 Oppdatert: 18.01.20 kl. 09:20

