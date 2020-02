Klikk for å aktivere kartet

Forsinkelser på busslinjer etter 150 bredt jordras

Flere busser er stengt inne i Vys garasje i Kirkebygda og flere busser forsinket etter et jordras gikk langs fylkesvei 120.

– Det er forsinkelser på linje 550 mellom Oslo og Enebakk og linje 350 mellom Lillestrøm og Enebakk, sier Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter, til VG, før hun legger til at noen avganger også kan bli innstilt.

– Vi jobber med å få busser fra andre områder, så det er snakk om noen forsinkelser. Hvor lange forsinkelsene blir oppfordrer jeg reisende til å sjekke på ruter.no eller på appen.

Det var klokken 01.52 at politiet i Øst fikk meldingen om et 150 meter bredt jordras i nærheten av Lillestrømveien 906 i Kirkebygda i Enebakk.

– Vi fikk melding klokken 01.50 om at det hadde gått et jordras. Vi har fått anbefalinger fra geolog og velger derfor å stenge fylkesvei 120 nord og sør for skredet, sa operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB i 3-tiden natt til lørdag.

Det er ikke meldt om skader på personer eller bygninger, men sju husstander og ni personer er evakuert. I tillegg er det ilagt totalt ferdselsforbud innenfor sperringene i området.

Utover dagen håper politiet på at geologer vil komme med en vurdering av massene og fare for nye ras.

Kommunikasjonsjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier til VG at de ikke vet når garasjen åpnes igjen.

– Hele basen er stengt av. Vi vet ikke hvor mange busser det er snakk om, men vi jobber med å skaffe andre busser fra garasjer på Romerike for å opprettholde noen ruter, sier han.

Han mener også det er for tidlig å si noe om dette får påvirkning på bussrutene i flere dager fremover.

– Vi har tett dialog med Ruter, som er oppdragsgiver. Så får vi vente og se hva som skjer.

Publisert: 01.02.20 kl. 10:59

