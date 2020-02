PROFILERT ADVOKAT: – Når jeg leser hans kommentar stiller jeg meg spørsmålet om lyset er på, men ingen er hjemme, sier mangeårig forsvarsadvokat Kim Gerdts om uttalelsene fra advokat Marius Dietrichson. Foto: Tore Kristiansen

Rogstad-advokat angriper Forsvarergruppens leder

– Hans fordommer om at domfelte nærmest bør ha yrkesforbud fremstår som sterkt underlig, særlig når det kommer fra en forsvarer, uttaler advokat Kim Gerdts.

VG omtalte lørdag hvordan Advokatfirmaet Rogstad styres av Afzzal Ghauri (38), som bygget opp advokatkontoret samtidig som han sonet bedrageridom.

– Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det, sa advokat og styreleder Marius O. Dietrichson i Forsvarergruppen.

Det får advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad til å reagere:

– Jeg er omtalt i artikkelen. Jeg er imidlertid ikke beskyldt for å ha gjort noe galt. Jeg er selv styremedlem i Forsvarergruppen. For meg reiser Dietrichsons uttalelse spørsmålet om i hvilken grad Forsvarergruppen er tjent med en leder som i mediene skyter fra hofta og fremstår som en løs kanon på dekk, skriver Gerdts i en e-post til VG.

LEDER FORSVARERGRUPPEN: Advokat Marius O. Dietrichson i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson.

Stiller spørsmål om lederverv

Gerdts presiserer at han uttaler seg i rollen som ansatt i Advokatfirmaet Rogstad, og ikke i kraft av sitt styreverv i Forsvarergruppen.

– Vil du ta initiativ til å bytte ut Dietrichson som leder i Forsvarergruppen?

– Naturlig spørsmål fra deg, men den vurderingen har jeg ikke foretatt ennå, svarer Gerdts.

Delte reaksjoner i styret

VG har spurt de andre medlemmene i Forsvarergruppens styre om Dietrichson og Gerdts utspill.

– Jeg mener at man skal være særdeles varsom med å uttale seg i saker hvor man ikke kjenner alle sakens sider og detaljer, sier Stavanger-advokat Anne Elisabeth Kroken.

Hun mener det vil være særdeles uheldig å om hun skulle konkludere på bakgrunn av det som står i VG, fordi hun ikke kjenner saken.

– Men, selvsagt skal folk oppføre seg ordentlig og følge loven. Det gjelder også advokater. Det Marius sier på generelle basis er selvsagt. Vi advokater skal følge loven.

– For egen del ville jeg aldri drømt om å si noe slikt uten å kunne vite 100 prosent hva som har skjedd.

Ber Advokatfirmaet Rogstad svare på spørsmål

– Jeg kjenner Kim Gerdts som en dyktig og engasjert advokat, og skjønner at han er i en vanskelig situasjon, men jeg ser ingen grunn til å kritisere Marius Dietrichson, skriver advokat Cecilie Nakstad i Matrix i en sms.

Hun viser til at Dietrichson tar forbehold og sier han gjør «en meget god jobb som leder av Forsvarergruppen».

– Saken har stor interesse og det er viktig for alle at fakta kommer på bordet. Det ville vært fint om også Advokatfirmaet Rogstad bidrar til det i stedet for å komme med motangrep. Jeg skulle ønske advokatfirmaet hadde gått inn i sakens realiteter, skriver hun.

Advokat Espen Wangberg i Advokatfirmaet Wangberg sier han stiller seg bak Nakstads uttalelse, og har ellers ingen kommentar.

– Jeg stiller meg fullt og helt bak Marius både som leder i Forsvarergruppen og hans uttalelse i denne saken, gitt forbeholdet om at opplysningene som kommer frem er riktige, sier advokat Marit Lomundal Sæther i Advokatfirmaet Sulland.

TIL FORSVAR: Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad roser Dietrichsons jobb og ber Advokatfirmaet Rogstad komme med fakta, ikke motangrep.

Ingen kommentar

– Styret i Forsvarergruppen bør hverken ha en slik diskusjon på Facebook eller i VG. Her må styrtet snakke sammen internt, svarer advokat Bendik Falch-Koslung i Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.

Han viser til at Gerdts også har lagt sin e-post til VG ut på sin Facebook-side. Litt senere ringer Falch-Koslung tilbake, for å legge til:

– Jeg tenker at det i VGs artikkel stilles en del spørsmål det ville vært naturlig å svare på, heller enn å gå til angrep på journalisten og leder i Forsvarergruppen.

Falch-Koslung sier han støtter Dietrichsons håndtering, «gitt de forbehold han tar».

Marius O. Dietrichson er forelagt kritikken fra Gerdts.

– Jeg ønsker ikke kommentere dette, svarer han.

Vil ha vandelskrav

Dietrichson tok lørdag til orde for at det må stilles strengere krav til hvem som kan lede et advokatfirma, slik det i dag stilles vandelskrav til advokater.

– Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det. På vegne av alle forsvarere vil jeg si at dette er veldig fjernt fra den hverdagen vi ellers har, sa Dietrichson om det som kom frem i VGs artikkel.

– Dietrichson hevder han uttaler seg på vegne av alle forsvarere. Hvor i all verden har han fått dette mandatet fra, svarer Gerdts spørrende i e-posten.

Og legger til:

– Hans fordommer om at domfelte nærmest bør ha yrkesforbud fremstår som sterkt underlig, særlig når det kommer fra en forsvarer.

Han trekker frem at det finnes eksempler på advokater som er straffedømt og har fått fortsette i jobben.

Afzzal Ghauri og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad.

Uenige i VGs fremstilling

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

Han mener det er galt å omtale bedrageridommen mot ham.

Advokatfirmaet Rogstad klaget inn VG til Pressens Faglige Utvalg før saken ble publisert.

Styreleder og advokat Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad gir i lørdagens sak uttrykk at for at Advokatfirmaet Rogstad er utsatt for «anonyme beskyldninger». Han peker på konkurrerende advokatfirmaer.

Publisert: 09.02.20 kl. 17:38

