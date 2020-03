Tindersvindler-offer dømt til å betale banker

Nedre Romerike tingrett har besluttet at Cecilie Fjellhøy må betale tilbake forbrukslån på i underkant av én million kroner, pluss renter. Hun vurderer nå å anke.

– Jeg er takknemlig for å bli trodd på historien min. Opplevelsen av å få en dom mot seg, som et offer i en svindelsak, er uheldigvis ikke noe nytt i Norge. Det er mange andre ofre før meg, som har hatt samme vonde følelse jeg sitter med idag, og det er for alle de jeg fortsetter å kjempe, uttaler Cecilie Fjellhøy til VG.

Det var i begynnelsen av februar møtte Fjellhøy fra Lillestrøm i Nedre Romerike tingrett. På den andre siden av rommet satt representanter for til sammen fire banker som hadde saksøkt henne.







De fire bankene krevde tilbakebetalt 953.000 kroner i forbrukslån, som inkludert renter hadde blitt til over 1,2 millioner kroner ved rettssakens start.

De fire bankene er Norwegian Bank, Brabank, Instabank og Nordea.

Trodd på trusler

De ulike forbrukslånene ble tatt opp av Fjellhøy fordi hun var overbevist om at daværende kjæreste Simon Leviev var i livsfare. I realiteten var han en bedrager.

Det viktigste spørsmålet retten har vurdert er nettopp dette: hvorvidt Fjellhøy befant seg i en trusselsituasjon da lånene ble tatt opp. Da kunne låneavtalene vært ugyldige etter en paragraf i Avtaleloven.

Gjensidige hadde på selvstendig grunnlag kommet til at Fjellhøys avtale med dem var ugyldig og slettet dermed en gjeld på 200.000 kroner.

– Retten har fullt ut trodd Cecilie Fjellhøy i hennes forklaring om at hun mottok trusler som gjorde at hun med rette fryktet for kjærestens liv. Det var særlig viktig for Fjellhøy å bli trodd på dette punkt, samt at retten støtter henne i at frykten hun opplevde var reell, forklarer Nils Jørgen Vordahl, Fjellhøys advokat.

«En del av fremgangsmåten som Leviev benyttet seg av var at han gradvis bygde opp et inntrykk av at han var i fare, og at han trengte Fjellhøys økonomiske hjelp til å komme ut av problemene,» står det i dommen.

ADVOKATER: Cecile Fjellhøy i samtale med advokat Nils Jørgen Vordahl. Til venstre advokat Thomas Reinholdt. Foto: Helge Mikalsen

Må betale likevel – vurderer anke

Det endrer likevel ikke på rettens oppfatning om at låneavtalene fortsatt er gyldige.

«Retten mener det ikke er sannsynliggjort at det forelå noen akutt trussel mot liv og helse i rett i forkant av de enkelte låneopptakene som fant sted,» står det videre.

Retten oppfattet trusselsituasjonen som «generell» og mener at Fjellhøy hadde såkalte «handlingsalternativer».

– Vi er av en annen oppfatning enn retten på dette punkt, og er uenig i den konklusjonen retten har landet på hva gjelder spørsmålet om ugyldighet. Anke vil på det grunnlag bli vurdert i samråd med Fjellhøy, opplyser advokat Vordahl.

RETTSHØRING: Simon Leviev under et fengslingsmøte i november i fjor i Tel Aviv, etter å ha blitt utlevert fra Hellas. Foto: Tore Kristiansen

Instabank får kritikk

Selv om Fjellhøy ble dømt til å betale tilbake et forbrukslån til Instabank på 500.000 kroner, får forbukslångiveren kritikk.

«Retten mener at flere av forutsetningene i kredittvurderingen til Instabank ikke var i samsvar med god forretningsskikk på det aktuelle tidspunktet», står det i dommen.

– Dette er et forhold som gjelder langt flere lånekunder enn Fjellhøy, all den tid kredittvurderingene i stor grad er automatisert. Slik vi leser denne delen av dommen er dette godt nytt for flere av Instabanks kunder som sliter med svekket økonomi som følge av den samme kritikkverdige kredittvurderingen, sier Vordahl.

Nedre Romerike tingrett fant at Fjellhøy ikke skal dekke Instabank sine saksomkostninger, til forskjell fra de øvrige tre bankene. Saksomkostningene for disse tre ble i overkant av 340.000 kroner.

– Vi er uenige i rettens vurdering på dette punktet, sier advokat Hilde Larsson, som representerte blant annet Instabank

Om dommen for øvrig sier hun at den «var som ventet».

AVSLØRT: I februar i fjor ble svindleren Simon Leviev avfotografert av VG utenfor et luksushotell i München i Tyskland. Fire måneder senere ble han arrestert. Foto: Tore Kristiansen

Brukte et team

Det var i januar for to år siden at Cecilie Fjellhøy for første gang kom i kontakt med israelske Simon Leviev gjennom datingappen Tinder.

Han ga seg ut for å være sønn av en diamantmilliardær og leder av familiebedriften. Han hadde et team bestående av «livvakt», «forretningspartner» og «personlig assistent».

Etter en måned ba han om hjelp til å skjule sine elektroniske spor og fortalte om trusler fra fiender.

ARRESTERT: Simon Leviev på vei til retten i Athen i Hellas, kort tid etter at han ble arrestert på hovedstadens flyplass. Foto: Tore Kristiansen

Arrestert og utlevert

I løpet av de neste ukene fikk han gjennom stadig økende press mot Fjellhøy tak i rundt to millioner kroner. Pengene kom fra kredittkort og forbrukslån som hun tok opp i ti forskjellige banker.

Pengene ble brukt opp av Simon Leviev.

Fire måneder etter VGs avsløring, ble Leviev pågrepet i Hellas i juni i fjor. Han ble i fjor høst utlevert til Israel og der dømt for tidligere tilfeller av bedrageri.

Leviev har selv avvist å ha svindlet noen. Hans advokat, Yaki Kahan, ønsker ikke å kommentere dommen fra Nedre Ringerike tingrett.

Publisert: 06.03.20 kl. 16:35

