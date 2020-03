INNLAGT: Marielle (28) var innlagt på Stavanger Universitetssykehus med covid-19. Foto: Privat

Marielle (28) var innlagt med coronavirus: – Tungt å puste

28-åring hyller legene og sykepleierne etter å ha vært innlagt med virussykdommen covid-19 på Stavanger Universitetssykehus. – Jeg hadde ekstreme hosteanfall og klarte ikke å trekke pusten dypt.

– Bare det å gå til badet fem meter unna ble veldig tungt, sier 28-åringen til VG.

28 år gamle Marielle skulle egentlig bare innom sykehuset i Stavanger for en bihule-operasjon. Hun ønsker ikke å ha etternavnet sitt på trykk. Alt så bra ut da hun dro hjem, men så fikk hun feber. To dager senere ble hun dårligere og dårligere. Hun hadde blodforgiftning.

Ikke nok med det. Etter fem dager ble hun testet for coronavirus. Ifølge Marielle hadde hun da hatt symptomer i to dager. Svaret: 28-åringen hadde covid-19.

– En sykepleier kom inn og ba meg holde meg på rommet: «Det kommer mer informasjon snart», sa hun. Så gikk det noen minutter, før legen og sykepleieren som hadde behandlet meg kom inn i fullt verneutstyr, hev tingene mine i pose, satte på meg munnbind og trillet meg opp til en isolasjonsavdeling, sier hun.

VG har sett et utdrag av epikrisen som bekrefter at pasienten fikk påvist covid-19. Marielle er en av de yngste som har vært innlagt på sykehus i Norge med virussykdommen. Hun har ikke underliggende sykdommer som gjør at hun er i en av risikogruppene.

– Ble du redd?

– Du kjenner litt på det fordi du vet så lite. Du kan ikke få noen svar om forløp eller prognoser. Det er ubehagelig. Men jeg var stort sett ikke redd. Jeg er ung, de sjekket alle indre organer og jeg visste at jeg hadde gode odds, sier hun.

Ikke som vanlig hoste

Totalt er 157 pasienter med corona-viruset innlagt ved norske sykehus, viser VGs oversikt. Ikke alle disse trenger intensivbehandling. Elleve av corona-pasientene som var innlagt på norske intensivavdelinger tirsdag denne uken var under 50 år, viser en rapport fra norsk intensivregister (NIF). To av pasientene var under 24 år.

Da Marielle var innlagt på Stavanger Universitetssykehus, var åtte andre innlagt på sykehuset med virussykdommen.

INNLAGT: Marielle hyller sykepleierne som tok vare på henne da hun var innlagt: - De er superhelter, sier hun til VG. Foto: Privat

– Det begynte med en operasjon 10. mars. Jeg var inn og ut på dagen for å operere bihulene. Etter det fikk jeg feber. Natt til torsdag ringte jeg sykehuset. Jeg ble dårligere og dårligere, ringte legevakten og ble sendt i hui og hast til sykehuset, sier Marielle.

– Jeg hadde fått blodforgiftning, som er mye mer alvorlig enn corona. Jeg lå inne på sykehuset i tre dager og ble behandlet for det. Natt til lørdag begynte det å skje noe med lungene mine. Det var en rar følelse, sier hun.

– Det kjennes ikke ut som en vanlig hoste. Det klør veldig, og du klarer ikke å trekke pusten veldig dypt. Bare det å snu seg i sengen var veldig tungt for lungene. Det var vanskelig å puste. Jeg fikk oksygentilførsel en kveld, sier Marielle til VG.

Mens hun var på sykehuset var hun så sliten at hun sov både om natten og mesteparten av dagen. I tillegg til blodforgiftning og virussykdommen har Marielle kronisk utmattelsessyndrom, ME. Hun ble skrevet ut på fredag.

– Hvordan er formen?

– Det går mye bedre, sier hun til VG.

– Kjedet du deg mens du var innlagt?

– Det er mange som har spurt meg om det, men jeg sov nesten hele døgnet og var bare våken for målinger og blodprøver, sier hun.

FRISKMELDT: Marielle er utskrevet og på bedringens vei etter å ha fått både blodforgiftning og virussykdommen covid-19. Foto: Privat

Alene i karantene

Marielle sier at hun ikke var veldig redd på grunn av covid-19-sykdommen. Hun ber likevel alle følge helsemyndighetens råd nøye. Alle kan bli rammet, sier hun.

– Det var egentlig ikke så skummelt. Sepsis er mye skumlere. Samtidig så kjenner du litt på det når alle rundt deg bruker verneutstyr. Du kjenner deg litt spedalsk. Heldigvis var sykepleierne sykt flinke. De gjorde det enklere fordi de ikke var redde for å være rundt meg, sier hun.

– Sykepleierne er superhelter. De spurte meg om jeg var redd eller hadde det bra. Det betydde veldig mye for meg. Jeg roet meg veldig fordi jeg følte at noen brydde seg så mye om at jeg hadde det bra, legger hun til.

Blodforgiftningen forsvant etter et par dager.

– Jeg er veldig sliten enda. Jeg må være totalt isolert og kan ikke være i hus med familiemedlemmer. Jeg har flyttet inn til kjæresten og han har flyttet ut. Familien min har allerede vært i karantene. De er nesten ferdig med den nå. Hvis jeg flyttet inn, måtte alle gått i ny karantene nå, sier hun.

Stavanger Universitetssykehus opplyser til VG at de ikke kommenterer enkeltpasienter.

Publisert: 22.03.20 kl. 06:21

