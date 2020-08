PROTOTYP: Her er en prototyp av en spyttprøve, utviklet ved universitetet Liege i Belgia. Prototypen er laget slik at man kan utføre testen selv. Foto: YVES HERMAN / X00380

Sliter med å få tak i testutstyr til spyttprøver

Folkehelseinstituttet (FHI) vil ha spytt som prøvemateriale i bruk så fort som mulig. Men norske helsemyndigheter sliter med å få tak i rett testutstyr.

I juni gjennomførte Oslo kommune sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet et pilotprosjekt med spyttprøver for å påvise coronaviruset.

Helseminister Bent Høie sa da at spyttprøver er et godt alternativ til den nese- og halsprøven som blir brukt i dag.

I en risikovurdering fra august skrev Folkehelseinstituttet (FHI) at spytt som prøvemateriale må tas i bruk så snart som mulig.

Likevel må kommunene sannsynligvis vente i noen måneder før de begynner å teste spytt.

Vil styrke beredskapen i kommunen

Spyttprøven kan man selv utføre ved å spytte 2 milliliter rent spytt (spytte opptil ti ganger) i et rør. Testen kan potensielt utføres hjemme.

– For kommunens del opplever vi spyttprøver som veldig positivt og vi venter utålmodig på disse. De vil kunne spare personellressurser og smittevernutstyr i forbindelse med testingen, sier seksjonsoverlege ved Avdeling Aker, Helseetaten, Erlend Elde

Han har hatt ansvar for teststasjonen som har bidratt i det første pilotprosjektet med spyttprøvene.

– Spyttprøver kan sannsynligvis styrke beredskapsevnen i kommunen og bety innsparinger økonomisk og med behov for langt mindre personell. Spyttprøver vil også kunne være positivt for innbyggerne som selv kan bistå med testingen og med mindre ubehag, understreker han.

Kan bli innført i løpet av høsten

Selv om resultatene etter det første pilotprosjektet var lovende, hadde spyttprøvene imidlertid litt lavere sensitivitet enn en dyp nese- og halsprøve.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet og prosjektleder Trude Andreassen sier at de vil jobbe med å finne ut av hva det vil ha å si.

Helsedirektoratet fant i løpet av det første pilotprosjektet også ut at testutstyret ikke fungerte godt nok.

– Vi fant ut at vi helt sikkert ikke ønsker å bruke testutstyret i pilot én. Vi vil gjerne ha et prøvesett som inneholder alt man skal bruke, forklarer Andreassen.

Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å kjøpe inn testutstyret, som skjer gjennom vanlige anbudsprosesser.

– Vi ønsker 10.000 prøvesett til den andre pilotstudien for å sikre at de er trygge for dem man testet. Vi må kvalitetssikre i alle ledd, sier Andreassen.

Først og fremst skal brukervennligheten og logistikken testes.

– Vi kan ikke komme i en situasjon der man skynder seg så mye at man glemmer kvaliteten. Vi skynder oss langsomt og har kvaliteten i fokus, sier hun.

Andreassen anslår at spyttprøvene kan bli innført som testmetode i løpet av høsten.

Ap: – Legger et enormt press på kommunen

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er bekymret for at forsinkelsen vil skape andre helsekriser i kommunene.

– Målet om at kommunene skal teste fem prosent av befolkningen er ambisiøst og legger et enormt press på kommunen. Ingen kommuner har helsepersonell å avse, men mange må omdisponere personell, sier hun.

Hun understreker at spyttprøvene beskytter helsepersonell bedre.

– Derfor lurer vi på hvorfor det ikke skjer raskere, sier Kjerkol.

– En fordel om det gikk raskere

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, skriver i en e-post til VG at kommunene må rekruttere eget helsepersonell til testing for å ha nok kapasitet.

– Inntrykket vårt er at alle kommunene gjør en stor innsats for å nå målet om å kunne teste fem prosent av befolkningen i løpet av en uke. Det er viktig at kommunene ikke baserer test- og sporingsaktiviteten på kun å omdisponere personell fra egne helse- og omsorgstjenester, men også rekrutterer eget personell til dette. Helsedirektoratet har også sendt brev til kommunene om bruk av annet personell til gjennomføring av testing, skriver Erlandsen.

Erlandsen skriver at det er for tidlig å si når spyttprøver skal innføres.

– Vi må være sikre på at pasientsikkerheten er ivaretatt, at utstyret fungerer og at de som skal testes klarer å bruke utstyret korrekt. Det hadde vært en fordel om dette gikk raskere, men det viktigste er at testene fungerer etter hensikten, sier hun.

les også Oslo kommune ble varslet kun tre dager før nye testkriterier ble innført

– Hvordan vil spyttprøvene påvirke testkapasiteten i kommunene?

– Spyttprøvene vil gjøre det enklere å ta prøvene i kommunene. Det vil kunne avlaste den praktiske gjennomføring av testingen, men arbeidet med registrering og informasjon vil være uendret. Bruk av spyttprøver vil ventelig også redusere behovet for smittevernutstyr for dem som står for testingen, sier Erlandsen.

– Er analysekapasiteten god nok til å eventuelt håndtere flere tester (og skal spyttprøvene analyseres på en annen måte enn nese-hals-testene)?

– Laboratoriene melder nå at analysekapasiteten kan bli begrenset på grunn av mangel på enkelte forbruksvarer til analysene, inkludert reagenser. Spyttprøver skal analyseres i de samme analysemaskinene som nese-halstestene.

Publisert: 28.08.20 kl. 12:14

