Valgkomiteen innstiller Guri Melby som ny partileder

Guri Melby blir innstilt som ny partileder i Venstre av en samlet valgkomité, ifølge kilder til VG.

Valgkomiteens 12 medlemmer og varamedlemmer er samlet på Thon hotell Slottsparken denne helgen for å diskutere seg fram til hvem de mener skal bli partiets nye leder og nestledere.

På formiddagen ble det klart at komiteen er enige og leder Per A. Thorbjørnsen har kalt inn til pressekonferanse kl 13:45, for å presentere deres ledertrio.

De tre er:

partileder Guri Melby

1. nestleder Sveinung Rotevatn

2. nestleder Abid Raja

– De tre representerer et lag for framtiden. Det er dyktige folk som skal loses oss i gjennom i den krevende tiden vi står i, sier Thorbjørnsen.

Komiteen skal ha vært splittet i spørsmålet helt fram til søndag morgen, ifølge VGs opplysninger. Flere medlemmer skal ha vurdert å ta dissens.

INNSTILLES: Guri Melby blir innstilt som ny Venstre-leder, ifølge VGs kilder. Her med avtroppende partileder Trine Skei Grande på Venstres valgvake i 2015. Foto: Eskil Wie Furunes

– Har vært tøft

Komiteens leder bekrefter at diskusjonene har vært harde til tider.

– Når jeg sier at vi har analysert, vurdert og konkludert, så har vi vært gjennom tøffe diskusjoner. Litt ulike utgangspunkt, men vi har klart å forene oss om en begeistring om den innstillingen vi er enige om, sier Thorbjørnsen, og legger til:

– Det har vært tøft, det ville være dumt å si noe annet, men resultatet er enstemmig.

Thorbjørnsen bekrefter at de tre har blitt kontaktet om komiteens valg, og at alle har svart «ja» til posisjonene de er innstilt til.

– Samarbeider godt

De tre statsrådene har sammen med næringsminister Iselin Nybø vært de eneste kandidatene Thorbjørnsen har bekreftet at komiteen har vurdert.

– De tre har samarbeidet usedvanlig godt i regjering, de har vært samkjørt sammen med Iselin Nybø der, så jeg er helt trygg på at det kommer de til å være i partiledelsen. Klarer de det i regjering, så klarer de det i Venstre, sier Thorbjørnsen.

Venstres valgkomité kom først med en innstilling 5. mars. Da ønsket de å gi Trine Skei Grande fire nye år som partileder, med Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestledere.

Skei Grande trakk seg i vår, og valgkomiteen har siden diskutert toppledelsen på ny. De ble ikke enige da de satt samlet på Gardermoen denne måneden.

VALGKOMITEEN: Valgkomiteen kom først med en innstilling der Trine Skei Grande fortsatte som leder. Etter at hun trakk seg som leder i mars, måtte valgkomiteen starte arbeidet på nytt. Nå har de bestemt seg for å stå samlet bak en ny lederkandidat. Foto: Hallgeir Vågenes

Landsmøtet skal nå stemme over lederposisjonene og sentrale verv 26.-27. september. Allerede måneden etter kommer Trine Skei Grandes politiske selvbiogragi.

Der forteller hun blant annet om hva som foregikk på bakrommet da regjeringen skulle håndtere Sylvi Listhaugs kontroversielle facebook-innlegg, som førte til at Listhaug måtte gå av som statsråd.

Publisert: 23.08.20 kl. 13:30 Oppdatert: 23.08.20 kl. 14:04

