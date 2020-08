BERLIN: Brandenburger Tor i Berlin frarådes som destinasjon, når også Tyskland farges rødt i UDs offisielle reiseråd. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

To nye land blir røde – fraråder reiser til Tyskland

To nye land og tre svenske regioner blir røde når UD oppdaterer sine reiseråd. Nå frarådes nordmenn å reise til Tyskland.

Utenriksdepartementet følger FHIs anbefaling og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Tyskland og Liechtenstein, samt regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige.

Tyskland har ifølge VGs coronaoversikt en stigende smittetrend. Siste 14 dager er det registrert 17.603 nye smittetilfeller i landet.

Smittetrenden i Liechtenstein er derimot flat, og det er kun registrert 12 smittetilfeller de siste to ukene.

Med cirka 38.000 innbyggere, er landet Europas tredje minste etter innbyggertall. Det gjør at Liechtenstein likevel havner over norske myndigheters krav til antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

UD opplyser om de nye rådene i en pressemelding onsdag. Endringene trer i kraft fra og med 29. august, skriver de. Alle reisende som kommer til Norge fra disse landene blir ilagt ti dagers karantene.

Departementet fraråder reiser til en rekke land. De ber folk generelt tenke seg nøye om før de reiser til utlandet.

– Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til.

– Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands, skriver de.

Publisert: 26.08.20 kl. 19:20

