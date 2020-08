SKAL TA FØRERKORT: Emil Skiaker (17) reiste i flere timer for å få tatt teoriprøven. Flere andre har kommet i samme situasjon. Foto: Privat

Reiste flere timer for å ta teoriprøve: – Et kaos uten like

Trafikkskoler over hele landet melder om lang ventetid for unge som ønsker å ta førerkortet. Etter å ha ventet i flere uker i kø tok Emil (17) toget fire timer hver vei for å ta teoriprøven.

Emil Skiaker fra Siggerud i Ski har, som mange andre 17-åringer, gledet seg til å kunne ta førerkortet i lang tid. Planen hans var å ha oppkjøring 30. august, samme dag som han fyller 18 år.

Til vanlig er det drop-in på trafikkstasjonene for å ta teoriprøven, men som følge av coronapandemien må man nå bestille time på nett på forhånd.

– Det høres enkelt og greit ut, og mindre fare for smitte. Men egentlig er det et kaos uten like, sier han.

I flere uker har han sittet klar foran datamaskinen for å bestille time, men det er bare ett problem; det finnes ikke ledige timer, forklarer Skiaker.

– Det blir kun lagt ut timer to uker i forveien. I de sjeldne tilfellene noen avbestiller, forsvinner de nesten like fort igjen, sier han.

Etter hvert som tålmodigheten rant ut, begynte Skiaker å se på området utenfor der han selv bor.

– Så måtte jeg bestille en time i Kristiansand da. Det er helt sykt at jeg må dra fire timer én vei for å ta teoriprøven, sier han.

Hans trafikklærer, Øystein Sparby ved ET trafikkskole i Ski, sier til VG at han reagerte da Emil fortalte at han dro helt til Kristiansand for å ta teoriprøven.

– Det er veldig unødvendig, når det er flere trafikkstasjoner i nærheten som burde kunne ta han imot, sier han.

Sparby sier han har flere elever som sliter med å ta teoriprøven.

– De fleste har lyst til å ta den her i Drøbak, men de får ikke tak i time. Jeg har elever som har måttet reise til Sarpsborg, Gjøvik, Hamar og nå Kristiansand. sier han.

Skiaker sier han synes situasjonen er litt ironisk.

– Unnskyldning er at det skal hindre smittespredning, men jeg kan i verste fall utsette andre for smittefare ved at jeg må ta tog, sier han.

– Situasjonen er ille

Å få bestilt teoriprøve er ikke bare et problem for unge som bor i Ski-området.

Et raskt klikk på Statens vegvesens nettside mandag ettermiddag viser ingen ledige timer i blant annet Bodø, Kirkenes, Trondheim, Flekkefjord, Skien, Drammen, Drøbak, Stavanger, Bergen og Molde.

Administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Torgeir Abusdal, sier de den siste tiden har merket stor frustrasjon hos trafikkskoler over hele landet.

– Situasjonen er ille. Vår ferske undersøkelse viser at det er stor mangel på teoriprøver og førerprøver de fleste steder i landet, sier Abusdal.

ATL representerer rundt 80 prosent av alle trafikkskoler i Norge, og ifølge Abusdal sier nesten halvparten at det ikke finnes ledige teoretiske prøver.

– Ventetidene er uakseptable. ATL mener det bør være enkelt å fjerne køene på teoriprøver, dersom viljen er til stede. Det er frustrerende for elevene at de dag etter dag leter etter prøver, sier han.

LANG VENTETID: Torgeir Abusdal i ATL sier at det er stor mangel på teoriprøver og førerprøver de fleste steder i landet. Foto: ATL

Abusdal understreker at det er noen trafikkstasjoner som har mindre ventetid og ønsker å rette ros til disse.

– Men det er et faktum at flertallet av trafikkstasjonene har lange køer, sier han.

Fra et smittefaglig ståsted sier Abusdal det er riktig å fortsette med forhåndsbooking, men at det ikke er greit at den nye ordningen fører til at så mange må reise flere timer for å ta teoriprøven.

– Dette er utfordrende i forhold til smittevern og gjør det vanskelig for elevene å unngå fravær på skolen, sier han.

Abusdal mener Statens vegvesen nå bør innføre tiltak slik at det er mulig å øke antall teoriprøver, og legge disse ut lenger frem i tid.

– Forstår at det er frustrerende

– Det er dessverre slik at vi har et stort etterslep på teoriprøver i forbindelse med at vi stengte våre trafikkstasjoner, sier avdelingsdirektør for Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen, Frode Børstad.

Han sier de har sett tendenser til unge som reiser langt for å få gjennomført den, som følge av den lange ventetiden.

– Vi ønsker ikke at det skal være slik at man må reise langt for å få tatt teorien, og iverksetter tiltak for å få lagt ut flere prøver, sier han.

Børstad sier at de jobber så godt de kan for å få tatt igjen ventetiden, og at de allerede har hatt en betydelig økning i antall prøver, sammenlignet med året før.

– Vi forstår at det er frustrerende, men det er lys i tunnelen. Vi regner med at med de tiltakene vi har iverksatt og iverksetter så kommer vi til å være à jour med etterslepet medio september.

Børstad ber folk om å være litt tålmodige med dem, og møt godt forberedt til teorien når du får time og sørg for at du består på første forsøk.

– Dessverre møter altfor mange opp dårlig forberedt, og i forrige uke strøk 39 prosent av kandidatene. Det er etter vår mening altfor dårlig. I tillegg til dette er det for mange som har bestilt time som ikke møter opp til timen eller avbestiller denne, sier han.

Publisert: 24.08.20 kl. 22:35

