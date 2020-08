PUNGER UT: Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Universitetet i Bergen betaler erstatning til tysk student

En tysk student som følte seg krenket og trakassert av en professors tyskervits, får 10.000 kroner i erstatning fra Universitetet i Bergen.

I tillegg vil universitetet dekke studentens advokatutgifter, opplyser dekan Bente Wold ved Det psykologiske fakultet til Khrono.

Situasjonen der studenten følte seg trakassert, oppsto under en forelesning i august i fjor. Professor Svein Larsen skal ha omtalt egen forskning om turisme og uttalt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

– Jeg opplevde det som om hensikten var å nedverdige meg personlig og som student, samt å få fram professorens mening om at det var for mange tyskere ved fakultetet, sa studenten til Bergensavisen lørdag.

Ifølge et referat fra et møte mellom Wold, fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl, studenten og vedkommendes advokat Birthe Eriksen 21. juli beklager fakultetet at varslingssaken har fått konsekvenser for studenten.

«Det er svært viktig å lære av denne prosessen og enda bedre å sikre at det ikke oppfattes eller oppleves som en belastning å varsle for fremtidige studenter og ansatte», står det i referatet.

Professor Svein Larsen har selv sagt til samme avis at han ikke forstår kritikken. Han understreker at han ikke mener det er for mange tyskere på universitetet.

– Dersom jeg virkelig hadde syntes det var for mange tyskere her, tror du jeg da ville sagt det åpent? Nei, dette henger ikke sammen, sa Larsen lørdag.

Publisert: 16.08.20 kl. 09:03

