BRUKES SOM HOTELLSKIP: Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» ligger for tiden til kai i Hellesylt i Møre og Romsdal hvor det fungerer som hotell for produksjonsselskapet til den nye «Mission: Impossible»-filmen.

Fikk avslag på søknad om hotellskip – så fikk «Tom Cruise-skip» lov

Næringsdepartementet har latt Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» fungere som hotellskip. I sommer fikk et annet skip avslag.

Næringsminister Iselin Nybø har bedt Hurtigruten om å endre praksis etter at MS «Fridtjof Nansen» har fungert som hotell for produksjonen til den nye «Mission: Impossible»-filmen.

Det skjer etter at Sjømannsforbundet varslet Sjøfartsdirektoratet om mulig brudd på NIS-loven, en lov som skal gi bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart.







Direktoratet vurderte imidlertid driften som lovlig, og Hurtigruten har stått fast ved dette.

– Det er derfor nødvendig å gjøre det helt klart at denne type aktivitet ikke er tillatt, sa Nybø til VG forrige uke.

Samtidig har hun varslet en forskriftsendring fordi hun mener regelverket er utydelig. Hun sa også at departementet ikke er kjent med at problemstillingen rundt NIS-skip som benyttes som hotell i norske havner har dukket opp siden 2018.

Men i juli behandlet departementet en slik sak, viser dokumenter VG har fått innsyn i. Da var svaret fra departementet nei.

Departementet: Ikke i tråd med NIS-regler

27. juli kontaktet advokatfirmaet Wikborg Rein departementet med et spørsmål om nettopp NIS-skip som hotellskip i Norge.

«Spørsmål vi ønsker svar på er hvorvidt det er noe i veien for at et cruiseskip registrert i NIS benyttes som hotellskip for en periode på 14 dager mens skipet ligger til kai (varmt opplag) i Norge», skriver en ansatt i advokatfirmaet.

Det fremgår ikke av e-posten hvilket rederi det dreier seg om.

I et svar 28. juli skriver en underdirektør for seksjon for sjøsikkerhet og regelverk i næringsdepartementet:

«Vi har tidligere uttalt at vi ikke kan se at NIS-skip som brukes som hotellskip i norske havner er i tråd med NIS-registerets formål».

VG har stilt departementet spørsmål om e-posten og forelagt kritikken fra Sjømannsforbundet og Terje Aasland (Ap), men har foreløpig ikke fått svar.

Røe Isaksen i 2018: Ikke i tråd med registerets formål

Derfor går ikke Sjømannsforbundet med på at regelverket er utydelig.

De mener departementet burde ha tatt grep allerede i 2018. Da uttalte daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seg om nettopp bruken av NIS-skip som hotellskip:

«Hva gjelder situasjonen på NIS-skip som brukes som hotellskip i norske havner kan jeg ikke se at dette er i tråd med NIS-registerets formål. Jeg ønsker å se nærmere på problemstillingen sammen med Sjøfartsdirektoratet, og vil ta det opp på det kommende møtet», skrev han i et brev til forbundet 18. januar 2018.

Spørsmålet ble imidlertid ikke fulgt opp, noe næringsminister Nybø overfor Dagbladet har erkjent at skyldtes en feil.

Nybø har nå bedt Hurtigruten om et oppvaskmøte om at skipet fungerer som hotell. Det finner sted klokken 15.45 mandag.

STAR STRUCK: Arbeiderpartiet mener regjeringen har blit tblendet av Tom Cruise og gitt tillatelser der de ikke hører hjemme. Her er han under opptak i Hellesylt. Foto: Geir Olsen

– Star struck

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener avslaget viser at loven er tydelig for andre, men ikke Tom Cruise:

– Det virker som om regjeringen har blitt «star struck» av Tom Cruise, sier Aasland.

Han ber Nybø stoppe driften av MS «Fridtjof Nansen» som hotellskip umiddelbart. Det er Sjømannsforbundet enige i:

– Dette viser jo at statsråden ikke har orden i eget departement og hennes underliggende etater. At svar fra departementet er avhengig av hvem man spør, er næringspolitisk bingo. Vi forventer at statsråden er tydelig og ber Hurtigruten avvikle driften umiddelbart, sier myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet.

Maskinistforbundet: Regelverket er ikke utydelig

Nestleder og fagsjef Odd Rune Malterud i Maskinistforbundet har i flere år jobbet med dispensasjoner fra NIS-regelverket.

I slutten av august kontaktet han Sjøfartsdirektoratet og spurte om det var gitt dispensasjon til Hurtigruten i forbindelse med filminnspillingen.

– De benekter at det er gitt noen dispensasjon. Det er det heller ikke rom for, fordi NIS-cruiseskip-forskriften allerede er unntakene, sier han.

Malterud er derfor enig med Sjømannsforbundet i at regelverket ikke er utydelig.

