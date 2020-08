INGEN KOMMENTAR: Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær ga lørdag formiddag beskjed om at komiteen ikke kommer til å si noe før de er ferdig med drøftingene. Foto: Hallgeir Vagenes

Nå skal Venstres valgkomite bli enige om ny lederkabal

Nå pågår forhandlingene om hvem skal innstilles som ny leder i Venstre. Valgkomiteens medlemmer var svært ordknappe på vei inn til møtet klokken 11 lørdag formiddag.

Valgkomiteen har rigget seg til på et møterom på Thon Hotell Slottsparken i Oslo. Det er satt av to dager til forhandlingene, men prosessen kan også bli kortere.

– Jeg har ikke noe å si før vi er ferdige, skriver komiteleder Per Thorbjørnsen til VG før møtet lørdag.

Medlemmene i Venstres valgkomite hadde lange drøftelser forrige helg, men ble ikke enige om hvem de mener bør bli ny leder og nestledere av partiet.

Foto: Hallgeir Vagenes

Etter flere spekulasjoner og lekkasjer fra de forrige møtene, er både komitelederen og valgkomtemedlemmene ordknappe før helgens drøftelser.

Komiteleder Thorbjørnsen sier at han ikke ønsker oppmerksomhet rundt forhandlingene før de er klare med innstillingen.

Valgkomiteen har frist 28. august. Det er bare de tre posisjonene leder, første nestleder og andre nestleder de har diskutert og ikke blitt enige om.

– Vi skal i utgangspunktet først og fremst se på topplasseringene, altså ledertrioen. Storparten av de øvrige plassene vil det skje minimalt med, sa Thorbjørnsen.

Foto: Hallgeir Vagenes

De øvrige plassene ble landet i innstillingen komiteen kom med 5. mars, før partileder Trine Skei Grande trakk seg fra gjenvalget.

Da var alle komiteens medlemmer enige om Rotevatn og Raja som nestledere under Skei Grande. Nå stokkes kortene på nytt.

Komiteen har hatt ledersamtaler med partiets statsråder; næringsminister Iselin Nybø, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Guri Melby.

Thorbjørnsen bekreftet da at det var disse fire som var aktuelle kandidater.

Åpen om lederønske i siste liten

Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø har tidlig bekreftet i media at de vil være leder, dersom valgkomiteen ønsker det.

Abid Raja sa i juli at han vurderte å ikke stille. For en uke siden bekreftet han til VG at han har gitt komiteen beskjed om at også han stiller seg til disposjon.

Sist ut til å bekrefte lederambisjoner var Guri Melby for tre dager siden. Hun forklarte at hun bestemte seg bare dager før ledersamtalene med komiteen.

Foto: Hallgeir Vagenes

– For min del var det ikke mulig å si noe før jeg hadde møtt valgkomiteen, for det var først da jeg bestemte meg egentlig. For min del har dette vært den eneste måten jeg kunne gjøre det på, sier Melby til VG.

Flere har trukket fram Melby som en samlende kandidat, der Rotevatn og Raja splitter partiet.

VGs kommentator mener det bær være et større spørsmål hvem som skal gjenreise partiet, enn hvem som kan samle det.

TRAKK SEG: Komiteen hadde innstilt på gjenvalg for partileder Trine Skei Grande, med Abid Raja og Sveinung Rotevatn som nye nestledere. Så trakk Skei Grande seg. Foto: Tore Kristiansen

Avviser Raja-skepsis

I forkant hadde NRK sitert kilder i valgkomiteen om at Melby ga beskjed om at hun var skeptisk til å ha Raja som sin nestleder. Det har hun etterpå avvist og kalt misvisende.

– Jeg har ikke stilt krav om noen ting, sa Melby til VG.

Hun ville ikke gjengi hva hun har svart på komiteens pørsmål om hvem hun samarbeider best med.

– For at sånne prosesser som dette skal være gode, er det viktig at sånne samtaler er fortrolige. Jeg har lagt til grunn at det jeg har sagt til valgkomiteen er i fortrolighet, sier Melby.

Samtidig har Dagbladet sitert kilder på at flere Venstre-topper har vært skeptiske til samarbeid med kunnskapsministeren.

Publisert: 22.08.20 kl. 11:21 Oppdatert: 22.08.20 kl. 11:40

