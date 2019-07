VINDMENN: Konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, (t.v.) sammen med Equinor-sjef Eldar Sætre, avbildet på deres havvindanlegg i Skottland. Foto: Equinor.

Equinor vant gigantisk vindmølle-kontrakt i New York

Equinor vant i dag en 25-milliarderskontrakt, som gjør at de skal levere strøm til 500.000 husstander i New York. Ikke med olje og gass, men med vindmøller i sjøen utenfor New York. Møllene blir nesten tre ganger så høye som Frihetsgudinnen.

Nå nettopp

Vindmølleparken de skal bygge sørøst for Long Island, er en dobbelt så stor vindinvestering som den største til Equinor hittil, Dudgeon i Skottland.

– Jeg er en nøktern vestlending, men i dag kan vi feire litt. Så går vi i gang med utbyggingsplanen som skal leveres myndighetene i New York i løpet av året. Planen er å starte produksjon i 2024, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, til VG, etter at de torsdag vant en anbudskonkurranse som gjør at de skal bygge en stor havmøllepark til rundt 25 milliarder kroner.

– Alt er jo stort i New York!

Rotorbladene er det også gigastørrelse på: Vindturbinene vil ruve 250 meter over havet.

– Alt er jo stort i New York! Vi er stolte av at vi skal levere fornybar energi til minst en halv million familier i New York. – Vi skal bygge mellom 60 og 80 vindmøller, hver av dem opp mot 250 meter høye. Det er dobbelt så høyt som Oslo Plaza, og ikke langt unna tre ganger så høyt som Frihetsgudinnen. Vi forventer å investere i størrelsesorden 25 milliarder kroner i dette prosjektet, sier han til VG.

VINDGUDINNEN: Equinor har laget en illustrasjon som viser de 250 meter høye vindturbinene som skal stå utenfor New York, sammenlignet med Frihetsgudinnen og Oslo Plaza. Foto: Illustrasjon: Equinor.

Equinor er fortsatt i hovedsak et olje- og gasselskap, men Equinor-sjef Eldar Sætre har bevisst skiftet navn og har ambisjon om å satse kraftfullt på også å bygge en grønn plattform.

– Dette er et gjennombrudd for vår fornybarsatsing. Det er vårt første havvindprosjekt utenfor Europa, og det er midt i smørøyet i et av de mest attraktive områdene i verden. For oss er dette et viktig skritt for å bli et globalt ledende selskap innenfor havvind, sier Eitrheim.

Det var New Yorks energidepartement NYSERDA og guvernør Andrew Cuomo som i dag annonserte at Equinors Empire Wind-prosjekt leverte det høyeste budet under den første store havvindauksjonen som er holdt i staten New York.

– Equinors vinnerbud på 816 megawatt bekrefter selskapets rolle som en viktig bidragsyter for å nå fornybarmålene til staten New York og guvernør Cuomo. Det er også en viktig milepæl for Equinor i arbeidet med å bygge et kjerneområde for havvind på østkysten av USA, sier Eitrheim.



Equinor sikret for to år siden det attraktive lisensområdet på 80.000 dekar for Empire Wind-prosjektet. Det endte i dag med at selskapet sikret seg produksjon gjennom grønne havvind-sertifikater (OREC) i konkurranse med andre budgivere.

Lokal havn

– Å vinne auksjonen i sterk konkurranse med andre budgivere, viser at myndighetene i New York har tillit til at Equinor kan utvikle store energiprosjekter til havs – og levere rimelig, fornybar energi samtidig som det gir betydelige økonomiske muligheter lokalt. Vi ser frem til å samarbeide med våre partnere i New York for å videreutvikle dette prosjektet, sier Christer af Geijerstam, direktør for Equinor Wind US.

Han fremholder at Empire Wind-prosjektet vil skape tusenvis av lokale jobber under byggingen og driften av prosjektet, blant annet innen lokal fabrikasjon av betongstrukturene til vindturbinene.

I tillegg vil Equinor investere over 50.000 amerikanske dollar i oppgradering av en lokal havn.

JUBLET: konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, var glad da det ble annonsert at de vant milliardkontrakten. Foto: Eskil Eriksen/Equinor

Fakta om prosjektet:

Empire Wind-arealet strekker seg 15–30 miles sørøst av Long Island, over 80 000 dekar og dekker vanndyp på mellom 20-og 40 meter.

Hver turbin er forventet å ha en installert kapasitet på mer enn 10 megawatt (MW). Vindparken skal bidra med 816 megawatt, via 60–80 turbiner som skal vi strøm til mer enn 500 000 hjem.

Offshore vindturbiner kan være cirka 250 meter høye.

Investeringsnivå på et offshore vindprosjekt er anslått til tre milliarder amerikanske dollar.

Fakta om Equinor grønne satsing

Equinor leverer i dag fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland til mer enn 1 million europeiske hjem. Equinor åpnet verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland. I USA deltar Equinor i en havvindauksjon i New Jersey, og ble nylig tildelt et lisensområde på 128.000 acre i føderalt farvann utenfor Massachusetts. Equinor utvikler også prosjekter for havvind i Polen og solenergi i Brasil og Argentina.