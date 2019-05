UTLEVERT: Den 27 år gamle mannen (t.v.) er sentral i den kriminelle gjengen Young Bloods. Foto: Politiet / Privat

Young Bloods-leder utlevert til Norge: Vil starte nye etterforskningskritt

I helgen ble en lederskikkelse i Oslo-gjengen Young Bloods utlevert fra Marokko. Politiet opplyser at det har fremkommet nye opplysninger i saken.

Oppdatert nå nettopp







Mannen ble 25. september i fjor pågrepet i Marrakech i Marokko. Politiet i Oslo fikk for kort tid siden beskjed om at han kunne utleveres, og i helgen ble han hentet. Den 27 år gamle mannen ønsket ikke å forklare seg for politiet søndag.

– Det har fremkommet ny informasjon i saken som gjør at vi kommer til å gjennomføre nye etterforskningsskritt. Vi vil i hovedsak foreta nye avhør i saken. Det vil også bli gjennomgang og analyse av telefoner, sier politiadvokat Nina Bakken til VG.

Dagbladet omtalte saken først.

les også Budsjettlekkasje: Vil bla opp 70 millioner for å ta Oslo-gjengene

Den 27 år gamle mannen blir internt i politiet utpekt som leder i den kriminelle gjengen fra Holmlia i Oslo, har VG fått opplyst.

Mannen er siktet for drapsforsøk i Oslo i 2012, kidnapping i 2015 og påvirkning av aktører i rettsvesenet i Marokko.

Bakgrunn: Det hemmelige møtet.

Tall fra politiets straffesaksregister viser at 27-åringen har vært registrert som mistenkt eller siktet i 20 saker. Men han er aldri blitt domfelt for alvorlig kriminalitet.

Gjengen Young Bloods står bak drapsforsøk, kidnappinger og knyttes til store innførsler av narkotika til Norge. Politiet har siden mars 2017 gått hardt til verks i et forsøk på å knuse den kriminelle gjengen.

I MAROKKO: Disse bildene av 27-åringen i den marokkanske byen Marrakech, sikret VG fra sosiale medier I 2018. Foto: Privat

Bakken ønsker ikke å kommentere hva de nye opplysningene går på eller hvem politiet nå vil avhøre.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 14 mandag. Der vil politiadvokat Bakken be om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll.

– Vi ber om varetektsfengsling i fire uker på grunn av bevisforspillelse og unndragelsesfare, sier politiadvokaten.

Mannens forsvarer har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 13.05.19 kl. 11:35 Oppdatert: 13.05.19 kl. 12:08