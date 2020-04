KAN SNART ÅPNE: Frisørene er blant næringene som etter hvert får åpne når regjeringen letter på coronatiltakene etter påske. Det vil skje forsiktig og kontrollert, ifølge bransjen selv. Foto: Gorm Kallestad

Dette er planen for frisørene: – Ikke tilbake til normalen

27. april kan frisører åpne igjen, innenfor strenge smittevernrutiner. Innledningsvis vil det bety langt lavere aktivitet enn normalen, tror bransjeorganisasjonene.

Forutsetningen for at norske frisører og hudpleiesalonger kan åpne igjen, er at man innen den 27. april blir enige om en bransjestandard for å hindre at smitte kan spres i salongene.

– Det viktigste blir at vi unngår at frisørsalongene starter opp, og så blir en smittesentral. Det krever en god plan som sikrer at dette ikke skjer, sier Anne Mari Halsan, direktør i Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB), som er underlagt NHO Service og Handel.

Hovedansvaret for å utarbeide en standard ligger hos Folkehelseinstituttet. I tillegg skal bransjeorganisasjonene involveres for å utarbeide retningslinjer.

Skrittvis åpning

For en bransje som i stor grad lever av å ta på andre mennesker krever en slik bransjestandard særskilte hensyn, forteller Halsan.

– Det vil sannsynligvis bety lavere volum i starten. Det betyr færre kunder, færre behandlinger, og færre frisører på jobb, sier hun til VG.

Regjeringen understreket tirsdag at oppmykningene skal gjelde i hele landet. Det betyr at kommuner ikke kan vente med å åpne skoler eller frisørsalonger, med mindre de må håndtere lokale utbrudd.

Bransjene som nå kan gjenåpnes inkluderer frisører, optikere og fysioterapeuter, og omfatter 33.297 arbeidsplasser. Rundt 20.000 jobber i handels- og tjenestenæringen, ifølge tall fra hovedorganisasjonen Virke.

Halsan anslår at det er rundt 8000 frisører og velværebedrifter i Norge.

– Om alle er klare den 27. gjenstår å se, men sannsynligheten er kanskje ikke så stor, forteller hun.

– Det blir nok mest aktuelt med en skrittvis åpning av frisørsalongene, men det kommer an på den standarden man blir enige om.

– Mye gjenstår

Leder i Frisørenes Fagforening, Vivian Jacobsen, sier at det fortsatt gjenstår mye arbeid før man kan si at frisørene er tilbake i vanlig drift.

– Dette er ikke tilbake til normalen, det er det ikke. Det er mange spørsmål som må besvares: Hvordan man skal redusere avstanden, hvor mange kunder og ansatte som kan oppholde seg i salongen samtidig, og hvordan man velger hvilke ansatte som kan få komme tilbake på jobb når, sier Jacobsen til VG.

– Vi må nok regne med at hanskebruk blir tema, og kanskje munnbind. Da blir det er spørsmål om nok smittevernutstyr er tilgjengelig, og her prioriterer man naturlig nok helsevesenet, sier hun.

Anne Mari Halsan sier at det sannsynligvis vil bli en gradvis overgang fra mer begrenset aktivitet og til full bemanning.

– Så blir det sakte, men sikkert sluset inn mot full bemanning når vi ser at det går bra, sier hun.

– Jeg vil tro at mange har lyst til å gå til frisøren nå, så kundegrunnlaget er der nok. Men det er viktig at dette blir gjort kontrollert, over tid, slik Erna sier det, sier Halsan.

