OSLO-TOGET: her passerer barnetoget i Oslo slottet.

Oslo-ordføreren varsler at barnetoget ligger an til å bli avlyst

Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo sier de dessverre begynner å innse at det ikke blir noe tradisjonelt 17. maitog og et Oslo sentrum stappfullt av mennesker.

– Vi har ennå ikke tatt noen beslutning og håper i det lengste, men vi må nok innse at vi nok må finne andre måter å feire 17. mai på i år enn det vanlige barnetoget med 30 000 barn som går opp Karl Johan og til Slottet, med hundretusener som kranser toget, sier Borgen.

Ordføreren sier de legger andre planer.

– En så stor folkeansamling er det nok ikke realistisk at vi får anledning til å samle. Derfor har vi begynt å tenke på alternative måter å feire 17. mai på, sier hun og legger til:

– For 17. mai blir det! Og feiring blir det!: Av vår nasjonaldag. 17. mai står så sterkt i det norske folk – dagen hvor vi markerer vårt demokrati og samhold.

– Hvordan vil det skje?

– Vi må tenke i retning av markeringer i bydelene, i lokalmiljøene og i familiene. Det er fortsatt en stund til, så det går an å håpe at smittevernreglene kan bli lempet. Men gjør de ikke det, må det bli arrangementer hvor man ikke samles i store grupper, men greier å få til markeringer.

Kulturminister Abid Raja har signalisert også at det må gå i den retningen, og har sådd ideen om at alle på et gitt tidspunkt går ut eller stiller seg på terrassen og synger «Ja, vi elsker».

– Uansett hvor liten forsamling det blir, så kommer vi til å markere 17. mai. Jeg skal ta på meg bunaden og barnebarna skal få flagg, pølser og is, selv om jeg ikke får være tett sammen med dem, sier Oslo-ordføreren.

Hun sier 17.-maikomiteen i hovedstaden skal fatte sin endelige avgjørelse etter påske.

– Vi vil selvfølgelig følge anbefalingene fra helsemyndighetene.

Statsminister Erna Solberg sa til VG fredag at vi må innstille oss på at reglene om å holde avstand vil bli videreført frem mot sommeren.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng meldte til VG tidligere denne uken at de avlyser 1. maitogene og gjennomfører digitalt 1. mai; folk skal få tilgang til å høre digitale taler av partileder Jonas Gahr Støre, LO-lederen og andre lederer i arbeiderbevegelsen.

– Det blir en annerledes 17. mai i år

Også den vanlige markeringen av 8. mai, frigjøringsdagen, blir annerledes.

– Vi må nok erkjenne at vi heller ikke en eller to uker etter disse to tradisjonsrike markeringene, kan samle hundre tusener i sentrum 17. mai. Det blir en annerledes 17. mai i år, men feire nasjonaldagen vår, det skal vi, sier Borgen. Det er kanskje viktigere enn noen gang å markere solidaritet, samhold og inkludering avslutter Borgen.

