SMITTEVERNTILTAK: Munaye Assefa bruker munnbind på Stovner senter. Hun jobber i Oslo kommune og er på handletur sammen med Humera Batool. – Jeg har hørt det kan være lurt, sier hun. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Coronaviruset: Her er det mest påvist smitte i Oslo

STOVNER (VG) Stovner bydel har mest registrert smitte i forhold til innbyggertall i Oslo. Espen Nakstad sier likevel at det ikke er aktuelt å isolere hovedstaden, slik som i Finland.

Oppdatert nå nettopp

Oslo er hardest rammet av coronaviruset. VGs oversikt viser at det tirsdag er 1966 registrerte smittetilfeller i Oslo. Dette utgjør nesten 30 prosent av alle smittede i Norge.

En rapport fra Helseetaten i Oslo kommune fra 13. april, viser at det i Oslo i snitt er 27 smittetilfeller per 10.000 innbyggere, mot 12 for hele landet.

Den samme oversikten viser at det er store forskjeller mellom bydelene:

Bydel Stovner topper listen over flest registrerte smittetilfeller med 42,9 tilfeller per 10.000 innbyggere.

– Vi begynner å bli redde. Jeg har sagt til dem jeg tror kan være syke, at de må gå hjem igjen. Vi har et ansvar overfor kundene våre og overfor alle, sier Ekrem Ugur (42) som er assisterende daglig leder på Terrassen Kafé & Restaurant på Stovner senter.

Bydel Alna, Gamle Oslo og Grorud følger etter, med henholdsvis 35,3, 34,8 og 29, 6 smittetilfeller per 10.000 innbyggere.

Slik ser smittekartet i Oslo ut per 13. april:













BEKYMRET: Ekrem Ugur, assisterende daglig leder på Terrassen Kafé & Restaurant, liker ikke utviklingen i bydel Stovner.

Helseetaten understreker at tallene for registrerte smittede i stor grad er et uttrykk for hvor mange og hvem man tester, og at tallene dermed ikke representerer den reelle forekomsten av smittetilfeller. De understreker også at det er store mørketall.

I andre etasje på Stovner senter svinger Ugur (42) mikrofiberkluten og sprayflasken med sprit.

– Vi gjør så godt vi kan. Her er det maks fire personer per bord og minst to meter mellom hvert bord. Salt, pepper, ketchup, alt er i engangsforpakning. Alle som spiser må vaske seg med anitbac-serviett og alle får en sånn før de går, sier han – og nikker mot en Antibac-flaske mens han pumper ut i luften.

Ved Terrassen Kafé & Restaurant har 70 prosent av omsetningen forsvunnet og 80 prosent av de ansatte er permittert som følge av coronakrisen. Men gjestene er ikke helt borte.

– Nesten alle som kommer nå, er eldre mennesker. Det er mange ensomme som kommer hit, sier han.

SMITTE: Stovner bydel har mest registrert smitte i forhold til innbyggertall i Oslo. Foto: Mattis Sandblad, VG

Selv om en lang rekke butikker er stengt på Stovner senter denne ettermiddagen er det fremdeles en jevn strøm av mennesker som beveger seg gjennom senteret.

De fleste går målrettet og flere har på seg munnbind, enten i form av halser eller skjerf som er trukket opp foran munnen, eller slike som ligner på dem som brukes i helsevesenet.

I Finland har myndighetene gått drastisk til verks for å hindre at smitten sprer seg. I slutten av mars ble det bestemt at områdene rundt hovedstaden skulle isoleres i tre uker. Målet var å hindre smitten fra å spre seg fra Helsinki til resten av landet.

Til TV 2 sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø, at det også vil være naturlig å isolere Oslo.

– Sånn som spredningen er i Oslo nå, bør ekstra tiltak settes inn der, sier Olsvik.

Men å isolere hovedstaden i Norge er ikke aktuelt, ifølge Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

På direkte spørsmål fra VG om et slikt tiltak vurderes, svarer han:

– Nei.

Nakstad viser til at de nasjonale tiltakene synes å ha god effekt i Oslo, selv om det er behov for noen lokale tilpasninger.

– Det er i dag ikke aktuelt med nedstengning av Oslo by, slik man har sett i Helsingfors (Helsinki) i Finland. Testing og smittesporing må gjøres lokalt, og kun de som er syke trenger isolering, ikke alle andre. Derfor er det viktig med målrettede tiltak nå, ikke avstengning av større områder enn nødvendig.

– Hva skal til for at det eventuelt kan bli aktuelt?

– Dersom det tilkommer et større utbrudd som vokser raskt, kan det bli aktuelt å innføre strengere smittebegrensende tiltak igjen. Vi er ikke i en slik situasjon nå, gjentar Nakstad.

– Jeg gjør som jeg pleier, jeg, sier Bjørg Ingebretsen (69) da VG møter henne på Stovner senter.

Tirsdag ettermiddag etter påske har hun endelig fått tak i egg igjen.

– Jeg holder jo avstand, det gjør jeg jo. Også har jeg nok blitt flinkere til å handle for lengre tid av gangen. Men jeg skjønner ikke dem som hamstrer egg og gjær og mel. Nei, det er ikke noe vits i, bedyrer hun.

69-åringen har bodd i bydelen i en årrekke og sier hun kjenner både de som nærmest ikke går ut av døren, og folk som tar det litt mer med ro. Selv er hun ikke bekymret over å bo i bydelen der det er klart mest smitte.

– Nei, på ingen måte Jeg tar det som det kommer. Hva skal en gjøre, sier hun og slår ut med hendene.

I en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 5. april, skriver instituttet at forskjellige deler av landet ser ut til å være i ulike faser av epidemien.

Norge er fremdeles i fase 2, men FHI understreker at visse områder, som for eksempel Møre og Romsdal, fremdeles kan sies å være i fase 1.

Slik VG har omtalt tidligere, ser det derimot ut til at Oslo og omegn er nærmere fase 3 enn de fleste andre områder.

Publisert: 14.04.20 kl. 19:14 Oppdatert: 14.04.20 kl. 19:41

Mer om Oslo Folkehelseinstituttet Helsinki Helsedirektoratet Norge Coronaviruset

Fra andre aviser