RYSTET: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier Folkeopplysningens prosjekt er uakseptabelt. Foto: Thomas Andreassen

Valgministeren hardt ut mot NRK: – Fullstendig uakseptabelt

Valgminister Monica Mæland ber NRK-redaktøren rydde opp, etter at Folkeopplysningen manipulerte et skolevalg i Lillestrøm.

Oppdatert nå nettopp







Med en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier har NRKs Folkeopplysningen i et halvt år manipulert elevene ved Lillestrøm videregående skole. Folkeopplysningen ville sjekke om de kunne få elevene til å stemme Senterpartiet i skolevalget.

– Jeg er både oppgitt, overrasket og veldig skuffet. Jeg er ansvarlig for gjennomføring av valg, og i Norge har vi høy tillit til valg og høy valgdeltagelse. Vi bruker mye krefter på å informere om og advare mot fake news, sier Mæland til VG.

Kommunal- og moderniseringsministeren er ikke nådig i kritikken mot NRK.

– At vår største mediekanal, finansiert av skattebetalerne, gjør dette, uavhengig av dette inngår et eller annet forskningsprosjekt for å avdekke fake news, det er ubegripelig, sier Mæland.

les også Vil ikke beklage manipulasjon av skolevalg

– De gjør dette på førstegangsvelgere. Dette er fullstendig uakseptabelt – dette må NRK-redaktøren rydde opp i umiddelbart, sier Mæland til VG.

FALSKE ARRANGEMENT: Folkeopplysningen sto bak arrangementer, falske nettaviser og falske Facebook-kontoer. Foto: Skjermdump YouTube

FALSK SIDE: Denne Facebook-siden er bare en av flere kanaler Folkeopplysningen prøvde å manipulere elevene gjennom. Foto: Skjermdump Facebook

– Jeg er helt rystet. Det er uakseptabelt, det er ikke ti å tro, og dette må redaktøren rydde opp i, understreker statsråden.

– Er det ikke NRK som kan ta de redaksjonelle vurderingene – og ikke du?

– Det er ikke NRKs rolle å opplyse rundt valg, det er det valgdirektoratet og kommunens oppgave. NRK har gitt seg selv en rolle her som de ikke har her, svarer Mæland.

Saken fortsetter etter videoen...

Hun sier at det er forskningsmiljøer som skal utføre forskning, og at hvis noen skulle ønsket å gjennomføre et slikt eksperiment om fake news, burde det være et forskningsprosjekt godkjent gjennom forskningsrådet.

LES OGSÅ: Slik forsvarer programlederen manipulasjonen

– Alle medier kan jo si at de vil gjøre noe fordi det er interessant, men det er ikke medienes rolle å bevisst lure førstegangsvelgere over lang tid, sier Mæland.

– Dette er helt uforsvarlig – her har man lurt ungdommer gjennom lang tid. Ungdommer som er førstegangsvelgere, og som vi gjør alt vi kan for å få til å stemme. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at den informasjonen de får er riktig, sier Mæland.

Publisert: 04.09.19 kl. 14:44 Oppdatert: 04.09.19 kl. 15:07







Mer om