REAGERER: Leder Lene Vågslid i justiskomiteen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Leder i justiskomiteen: – Dette er uholdbart

Leder Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen reagerer kraftig på at en fortrolig politirapport avslører svekket beredskap i Øst politidistrikt.

Oppdatert nå nettopp







Torsdag kunne VG avsløre hovedlinjene i den fortrolige rapporten, som gir et dystert bilde av hverdagen til politiet i landets nest største politidistrikt.

Antallet oppdrag som ikke har blitt håndtert har doblet seg etter at distriktet gikk over til kun én operasjonssentral, blant annet på grunn av kapasitetsutfordringer.

I tillegg viser undersøkelsene at en rekke politifolk har «liten tro» på at de klarer å håndtere to store hendelser som skjer samtidig.

I den over 40 sider lange rapporten kommer det også frem at politiet «sjelden eller aldri» vil kunne yte bistand til innbyggerne i Nesodden kommune innenfor responstidkravet.

– Dette er uholdbart, men understreker jo bare det Arbeiderpartiet lenge har advart mot: Politidistriktene er ikke rustet for å løse oppgavene sine, og det mangler patruljerende politi. Dette er konsekvensen av en skakkjørt politireform og underfinansiering av politidistriktene, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Den interne rapporten ble ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ikke delt med ham da han besøkte politiet på Ski for tre uker siden. Politiets Fellesforbund Øst hevder han ble informert.

– For det første burde justisministeren visst om denne situasjonen. Jeg er ganske forundret over hvor vanskelig det er for Frps justisministere å ta det Politiets fellesforbund sier på alvor, sier Vågslid.

Ap-politikeren forteller at hun har to forventninger til justisminister Kallmyr:

– Han må snu alt han kan for å få til strakstiltak. Det er lenge å vente til budsjettet i 2020 for de på Nesodden som nå ikke kan forvente at politiet kommer innen rimelig tid, sier hun og forventer:

– Så må han redegjøre for Stortinget om bemanningen i politiet. Når vi samles igjen kommer jeg til å kreve at han redegjør for det og beredskapssituasjonen.

les også Intern politirapport avslører svekket beredskap

– Kan ikke fortsette

Innholdet i rapporten var ukjent for ordføreren i kommunen, Truls Wickholm (Ap).

– Det er helt motsatt av hva politiet har forsøkt å overbevise oss om flere ganger, sier Wickholm til VG.

Justiskomité-leder Vågslid forstår godt at partikollegaen reagerer.

– Nesodden har nesten 20.000 innbyggere og ligger kloss opp til Oslo. Dersom de ikke kan regne med at politiet innfrir responstiden sin der, hva tenker de da i kommuner og lokalsamfunn langt mindre sentralt plassert? Dette kan ikke fortsette, sier hun.

les også Erna angriper Jonas etter politi-bruddet: Hva slags politi vil Ap ha?

Ap-politikeren trekker blant annet frem fra rapporten at arbeidsgruppen har konkludert med at Øst politidistrikt har behov for 60 årsverk.

– Det sier sitt. Justisministeren har omsider varslet økte bevilgninger til distriktene, og det er ikke et sekund for tidlig. Situasjonen slik den nå er flere steder i landet kan bare ikke fortsette, sier hun.

les også Ap trekker støtten til politireformen: Går i feil retning

Forstår reaksjoner

Fungerende politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt forteller til VG at politiet må gjøre tøffe prioriteringer hver dag.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen våre folk føler, når ressursene ikke strekker til, når oppdrag må utsettes eller ikke kan prioriteres. Jeg forstår også at ordføreren på Nesodden reagerer når vi ikke kan komme til en hendelse så raskt som ønskelig, sier Øystese.

Her er hovedtrekkene i raporten:

Her er hovedpunktene i rapporten: Bemanning: Brorparten av de operative mannskapene er bekymret over lav bemanning og frykter at de ikke får bistand fra kolleger når behovet melder seg. I tillegg mener flere politibetjenter at de ikke har tid eller ressurser til å utføre jobben eller ivareta publikum slik de selv ønsker.

Arbeidsgruppen mener også at de har avdekket at økningen av antall årsverk i distriktet ikke har gitt et løft for patruljestyrken. Isteden er styrken redusert, blant annet fordi etterforskere ikke lenger er integrert i tjenesten, lensmannskontorer er nedlagt og stillinger holdes ledig.

Responstid: Ulike tjenesteenheter mener at kravene til responstid for mindre tettsteder i distriktet ikke er forsvarlig.

Arbeidsgruppen mener de avdekket at målingen av responstiden har vært konstruert ved at man har hatt flest patruljer i nærheten av områder hvor det erfaringsmessig skjer flest hendelser. Det skal også ha ført til at operasjonssentralen har hatt en høyere terskel for å sende patruljer på oppdrag til mindre bebygde områder i distriktet.

Nesodden kommune ble trukket frem som et eksempel med sine 19.000 innbyggere. Gruppen slo fast at kommunen sjelden eller aldri vil kunne forvente bistand fra politiet innenfor fastsatt krav til responstid. Det samme kan skje med Aurskog-Høland kommune, ifølge arbeidsgruppen.

Kvalitet på respons: Arbeidsgruppen har avdekket at politifolk i Øst politidistrikt har liten tro på at de klarer å håndtere to store hendelser som skjer samtidig – og at beredskapen ikke er tilfredsstillende.

I tillegg er det mange patruljer som ikke er fornøyd med måten de utfører jobben sin på stedet de har rykket ut til.

HMS og ledelse: Ifølge rapporten, er det flere ledere i distriktet som ikke har tro på at rapportering av uønskede hendelser og forhold blir fulgt opp med nødvendige tiltak.

Operasjonssentralen: Arbeidsgruppen har konkludert med at overgangen til kun én robust operasjonssentral ikke har vært så robust og effektiv som forventet.

Gruppen viste til statistikk som avslørte at antalle oppdrag som ikke ble håndtert hadde økt fra cirka 350 før sammenslåingen til 700–800 etter sammenslåingen.

Det er i gjennomsnitt 18 henvendelser hver dag, hvor det er vurdert å være behov for politi, som ikke håndteres på grunn av kapasitetsutfordringer. Utfordringene er større i helgene enn i ukedagene, slår rapporten fast.

Det har også vært store utskiftninger i ansatte ved operasjonssentralen, noe som beskrives som uforsvarlig siden det er viktig at dette personellet har nødvendig erfaring og kompetanse når alvorlige hendelser inntreffer.

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet varslet i begynnelsen av august at partiet ikke lenger kan støtte «Nærpolitireformen», som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015.

Årsaken er at norsk politi har utviklet seg i feil retning, ifølge Støre.

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sa Støre til VG.

Publisert: 05.09.19 kl. 21:57 Oppdatert: 05.09.19 kl. 22:12







Mer om