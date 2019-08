FÅR NATURRESERVAT: Regjeringen har besluttet å døpe om et naturreservat som konfirmasjonsgave til prinsesse Ingrid Alexandra. Lørdag konfirmeres Norges neste tronarving i Slottskapellet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmeres

Norges neste tronarving prinsesse Ingrid Alexandra trer lørdag inn i de voksnes rekker på kirkelig vis i Slottskapellet.

NTB-Bibiana Piene og Oda Ertesvåg

15-åringen er nummer to i arverekken etter sin far og kan bli Norges første kvinnelige regent siden 1400-tallet.

– Vi gleder oss veldig, svarte kronprins Haakon da NTB tidligere denne uken spurte om hvilke tanker han har rundt konfirmasjonen.

– En kongelig konfirmasjon er viktig både for kongefamilien og samfunnet for øvrig. En slik begivenhet ivaretar tradisjoner som betyr noe, både for kongefamilien og flertallet av det norske folk, sier tidligere kongereporter i NTB, Wibecke Lie, som i flere tiår fulgte kongehuset tett.

Står alene

Det er over 30 år siden sist gang det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. Som tronarving må prinsessen bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion og kan dermed ikke la være å konfirmere seg eller velge humanistisk konfirmasjon.

– Ikke tror jeg hun hadde ønsket det heller, med den familiebakgrunnen og fremtiden hun tross alt har, sier Lie.

Selv om prinsessen har fått konfirmasjonsundervisning sammen med jevnaldrende i Asker menighet, blir hun konfirmert alene i Slottskapellet, slik hennes far kronprins Haakon ble i 1988.

KONFIRMANT: Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmeres lørdag i Slottskapellet. Foto: Julia Marie Naglestad / Det kongelige hoff / NTB scanpix

– Det å stå konfirmant alene i Slottskapellet vil nok føles litt spesielt. Men både far og bestefar har nok fortalt arveprinsessen om sin erfaring med det samme opplegget, tror Lie.

Det er Oslo-biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien som skal forrette i konfirmasjonen, som begynner klokken 12. Veiteberg skal holde hovedprekenen.

Etter gudstjenesten holder kongeparet lunsj på Slottet.

Royale gjester

Ved 10-tiden ankommer gjestene slottet. Blant gjestene er hele den norske kongefamilien og Spanias kong Felipe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian av Danmark og kronprinsesse Victoria av Sverige. I tillegg kommer øvrig familie og representanter fra det offisielle Norge.

Kronprinsesse Victoria, kong Felipe og kronprins Frederik er blant prinsesse Ingrid Alexandras faddere. I tillegg er kong Harald, prinsesse Märtha Louise og mormor Marit Tjessem faddere for prinsessen.

Årets konfirmasjon skiller seg også fra tidligere kongelige konfirmasjoner på en annen måte: I nesten alle de offisielle posisjonene som er representert i kirken, sitter det en kvinne.

– Her er det stor forskjell fra farens konfirmasjon. Dronning Sonja har jo også betydd svært mye for prinsessens forberedelser på livet som landets fremtidige dronning, sier Lie.

Naturreservat og gratulasjonsprotokoll

Fra før er det kjent at prinsessen har fått en bunad fra Øst-Telemark i konfirmasjonsgave fra kongeparet. Den blir prinsessens antrekk i konfirmasjonen.

Dronning Sonja har tatt aktiv del i bunadsprosjektet sammen med sitt 15 år gamle barnebarn. Hun har selv bunad fra Øst-Telemark.

Regjeringens konfirmasjonsgave til prinsesse Ingrid Alexandra er å døpe om et område på Bygdøy til Prinsesseåsen naturreservat. I tillegg får hun et kunstverk malt av den norske kunstneren Tyra Tingleff.

Fredag ble det også lagt ut en gratulasjonsprotokoll på Slottet, der de som ønsket det, kunne skrive en hilsen til prinsessen. Også på kongehusets nettsider vil det være anledning til å gratulere prinsessen fra fredag til søndag.

