PROGRAMLEDER: Andreas Wahl er programleder i «Folkeopplysningen». Foto: Kaja Andreassen, VG

Fylkesrådmannen mener NRK-program ikke burde vært gjennomført

Akershus fylkeskommune frarådet rektor ved Lillestrøm videregående skole å delta i Folkeopplysningens program «Valget» på NRK allerede i januar. Nå konkluderer de med at prosjektet ikke skulle vært gjennomført.

Oppdatert nå nettopp







Det fremgår av en redegjørelse fra fylkeskommunen, publisert på deres nettsider mandag.

– Det er sider og problemstillinger i denne saken som ikke ble tilstrekkelig belyst og drøftet før prosjektet ble gjennomført. I den endelige vurderingen har vi ikke sett tilstrekkelig på det fulle og hele bildet, sier fylkesrådmann Knut Sletta til VG.

Det har vakt sterke reaksjoner etter at det ble kjent at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

Målet var å påvirke høstens skolevalg ved å få elevene til å stemme på Senterpartiet, og på den måten vise hvordan man kan la seg påvirke av «fake news».

Lørdag innrømmet NRK overfor VG at prosjektet kan ha påvirket både skolevalget og kommunevalget.

Programmet skal etter planen sendes våren 2020.

Foto: Skjermdump, Facebook

– Burde ikke vært gjennomført

Fylkesrådmannen påpeker at NRKs forsøk på å manipulerer elever berører tillitsforholdet mellom både skolen, elever og valg som institusjon.

– Prosjektet pågikk samtidig i en periode der elevene hadde mulighet til å forhåndsstemme, noe som understreker de mangelfulle vurderingene som ble gjort, sier Sletta.

les også Medier24: NRK erkjenner at kringkastingssjefen burde vært informert

Selv visste han ikke om programmet før VGs avsløring i forrige uke, forteller han.

– Vi har hatt en god dialog og prosess med å få frem fakta om det som har skjedd. Det vi kan ta med oss av læring er at beslutninger i denne typen saker bør vurderes i et større perspektiv. Saksgangen viser at dette prosjektet burde vært vurdert i en bredere sammenheng:

– Det er min konklusjon at prosjektet ikke burde vært gjennomført, sier Sletta til VG.

Årsaken til at fylkeskommunen nå behandler saken er at videregående skoler er underlagt fylkene.

GJENNOMGANG: Fylkesrådmann Knut Sletta forteller at han ikke visste om Lillestrøm VGS deltakelse i programmet før i forrige uke. Foto: Akershus fylkeskommune

les også Valgministeren hardt ut mot NRK: – Fullstendig uakseptabelt

Sa først nei

I redegjørelsen kommer det frem at rektor Øivind Sørlie ved Lillestrøm videregående skole ble kontaktet av produksjonsselskapet Teddy TV i desember i fjor, med en forespørsel om å delta i det omdiskuterte programmet.

Rektoren sendte en prosjektskisse til fylkesadvokatens kontor for en vurdering den 7. januar. Som svar ble Sørlie anbefalt å ikke delta i programmet.

Fylkesadvokaten henviste blant annet til personopplysningsloven, opplæringslovens bestemmelser om krav til elevenes skolemiljø og for øvrig til fylkeskommunens etiske veileder. På samme tid ba de om en juridisk vurdering fra NRK sin side.

Fylkesadvokatens innvendinger ble videresendt til NRK, med beskjed om at Lillestrøm VGS takket nei til å delta i prosjektet den 11. januar.

NRK svarte ved å stille spørsmål ved de juridiske vurderingene stilt av Akershus fylkeskommune, og la kort tid senere frem rettslige og presseetiske vurderinger fremfor rektor og fylkesadministrasjonen ved Fylkesadvokatens kontor og regiondirektør.

NRKs vurdering konkluderte med at «prosjektet vil bli gjennomført og publisert i samsvar med presseetiske og rettslige regler, og at det vil skje på en kontrollert og trygg måte».

NRK skrev blant annet i sitt svar at de «støtter prosjektet fullt ut».

Det ble deretter holdt et nytt møte med fylkesadvokaten, regiondirektøren i fylkesadministrasjonen og rektor den 29. januar. Under møtet ble det bestemt at eventuell deltakelse måtte tas av rektor Sørlie etter en samlet vurdering.

TROR IKKE DET HAR PÅVIRKET: Øivind Sørlie, rektor ved Lillestrøm VGS, uttalte til VG lørdag at han ikke tror NRK-prosjektet har påvirket kommune- og fylkestingsvalget noe særlig. Foto: Ola Vatn, VG

VG har mandag forsøkt å få en kommentar fra rektor Øivind Sørlie, men har ikke mottatt noe svar.

Publisert: 09.09.19 kl. 13:38 Oppdatert: 09.09.19 kl. 13:53