Frp-Sylvi om klimaendringer: «Ikke bevist», «propaganda», «også menneskeskapte»

Her er tre ganger Sylvi Listhaug har uttalt seg på en måte som kan skape trøbbel i jobben som olje- og energiminister.

Sylvi Listhaug (Frp) har ikke vært redd for å være tydelig, også på skepsis til menneskeskapte klimaendringer. Nå møter hun sine egne uttalelser i døra på vei inn til sitt nye kontor som olje- og energiminister.

1. Mente klimaendringer var propaganda i 2011:

I 2011 sa Sylvi Listhaug til VG at det ikke var bevist at menneskeskapte utslipp av klimagasser fører til klimaendringer.

– Jeg synes det er kommet flere og flere argumenter for å være kritisk til den propagandaen regjeringen leverer. Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter, sa Listhaug til VG.

Listhaug mente det ble brukt av den daværende rødgrønne regjeringen for å skru opp avgifter og inntekter til staten.

– Vi bør bli tydeligere på at det er mange som mener at det er overdrevet, sa Listhaug.

2. Kalte vindmøller for «noe svineri» i sommer:

Vindkraft på land har ført til flere bitre konflikter i lokalsamfunn. Under valgkampen i august skrev Listhaug på Facebook at «Vindmøller er noe svineri som forsøpler norsk natur».

Statsråden sa til TV2 at Norge «ikke trenger disse hvite monstrene», og lovet å gjøre alt for å stanse utbygging på Haramsøya i Møre og Romsdal.

Nå er hun sjef i departementet som skal legge til rette for vindkraft og har siste ord i klagesaker. Departementet undersøker om hun er inhabil i Haramsøya-saken.

I dag lovet hun å arbeide med rammeverket som gir tillatelser til utbygging.

– Vi skal ikke ha vindmøller over hele landet og vi må ta vare på den flotte naturen vår. Nå ser jeg frem til å arbeide med konsesjonssystemet, sier Listhaug, og legger til:

– Vi må tenke oss over hvor vi skal ha dem. En del steder er det skjemmende.

Hun var også kritisk til vindmøller til havs.

«Nei, det vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta», sa Listhaug til TV 2.

Uken før hadde regjeringen gitt 2,3 milliarder kroner til Equinor, til flytende vindmøller til havs i Hywind-prosjektet.

3. Idag: – Klimaendringer er også menneskeskapte

Listhaug ble spurt av pressen om sine tidligere uttalelser i dag.

– Jeg mener at klimaendringer også er menneskeskapte, sa Listhaug til pressekorpset.

På spørsmål om hva hun mener med «også», svarte Listhaug at det ikke er interessant å diskutere. Da journalistene spurte gjentatte ganger, kontret hun:

– Jeg hører dere skal bare kjøre på med dette med klimaendringer. Jeg har tydelig sagt at ja, det har også hatt påvirkning av mennesker.

– SPENNENDE: Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i klimadepartementet sier det er stor avstand mellom Venstre og Frp. Foto: Helge Mikalsen

– Skal ikke samarbeide med 2011-Listhaug

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier at Listhaugs tidligere påstand om klimaendringer ikke bekymrer klimadepartementet.

– Det er åpenbart feilaktige uttalelser, men vi skal ikke samarbeide med Listhaug i 2011, men i 2019. I dag sier hun at klimaendringene er menneskeskapte, sier Rotevatn.

– Det viktigste er politikken som ligger i bunnen, og den blir ikke endret i dag.

Det vil likevel bli konflikt allerede til våren, ifølge Rotevatn. De to departementene skal bli enige om hvor grensen skal gå for iskanten i Barentshavet, og dermed hvor det skal være lov å lete etter olje.

– Der har Elvestuen sagt noe og Frp noe helt annet. Det er en viktig sak med ganske stor avstand mellom partiene, det må vi løse, sier Rotevatn.

Partileder Audun Lysbakken i SV kritiserer statsministeren for valget av Listhaug til ministerposten.

– Erna Solberg utnevner en ny energiminister som har vært en av Norges mest kjente klimafornektere, sier Lysbakken til VG.

– Det første spørsmålet Sylvi Listhaug må svare på er hvor hun står i dag. Norge kan ikke ha en energiminister som ikke tar klart avstand fra løgnene som spres om klimaforskningen, fortsetter han.

HAVVIND: Regjeringen har støttet Equinors prosjekt utenfor Skottland med over to milliarder kroner i sommer. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Zero: – Kan være katastrofe for oljenæringen

– Hvis Listhaug skal kjøre sin egen politikk i departementet vil det være en katastrofe for norsk olje og gassindustri, sier Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.

– Hun ønsker å stanse de store prosjektene som oljenæringen har satset på for grønn energi. Det hindrer oljenæringens mulighet til å ta en viktig posisjon i framtidens grønne marked, sier Holm.

Zero har tatt en aktiv rolle for framdrift innen blant annet vindkraft. Lederen kaller uttalelsene om vindkraft «foruroligende».

– Hun sitter nå i posisjon til å si endelig «ja» eller «nei» til utbygging i hvert enkelt prosjekt. Jeg håper at hun fortsetter den politikken som det har vært bred enighet om, sier Holm.

