NYTT BESØKSFORBUD: I september i fjor ble Imran Saber (41) ilagt et besøksforbud mot en politiadvokat i Oslo etter påståtte trusler. Nå er han ilagt et nytt forbud mot en familie i hovedstaden. Foto: Markus Aarstad

«Onkel Skrue» ilagt besøksforbud mot Oslo-familie

Imran Saber (41) alias «Onkel Skrue» skal ha truet en Oslo-mann og familien hans i forbindelse med manglende betaling av gjeld. Nå er 41-åringen ilagt et besøksforbud.

Oppdatert nå nettopp

Oslo politidistrikt har begrunnet besøksforbudet med fornærmedes forklaring i politiavhør, hvor det kommer frem at det foreligger en uenighet mellom ham og «Onkel Skrue» om tilbakebetaling av et pengelån.

«(...), og om at mistenkte i kjølvannet av dette har sendt flere trusler til fornærmede.», står det i kjennelsen fra rettsmøtet.

Politiets besøksforbud ble forkynt for Saber i slutten av september og ble denne uken brakt inn for Oslo tingrett for opprettholdelse.

Tekstmeldinger og lydopptak

Oslo tingrett er enig i påtalemyndighetens oppfatning av at det er en reell fare for at 41-åringen vil begå en straffbar handling, forfølge eller krenke Oslo-mannen og hans familie, dersom et besøksforbud ikke ilegges.

Tingretten viser blant annet til dokumentasjon i saken, som blant annet dreier seg om tekstmeldinger mellom «Onkel Skrue» og fornærmede. I tillegg er retten kjent med et lydopptak som skal dokumentere at Saber «ikke lar seg stoppe».

Vitne: Et reelt pengekrav som vokste

Ifølge kjennelsen, har et familiemedlem av den fornærmede Oslo-mannen blokkert «Onkel Skrue» fra telefonen og i sosiale medier.

«Retten opplevde også at både Saber og vitnet N.N. var opptatt av at Saber hadde et reelt pengekrav mot fornærmede som stadig vokste og at dette måtte tilbakebetales.», står det i kjennelsen.

Imran Saber hevdet i rettsmøtet denne uken at motivet bak besøksforbudet var motvilje fra fornærmedes side til å betale skyldig gjeld og trenering av tilbakebetalingen.

Slik er besøksforbudet

Tingretten mener det foreløpig ikke er behov for å ta stilling til fornærmedes betalingsvilje og at det uansett er konkret fare for straffbare forhold.

«Selv om det i seg selv er inngripende å bli ilagt et besøksforbud, vises det til at Saber ikke har forklart seg om noe behov for kontakt med fornærmede eller hans familie, foruten om i forbindelse med inndrivelse av det ovennevnte pengekravet.», står det i kjennelsen.

– Fornøyd

Oslo tingrett besluttet derfor at «Onkel Skrue» forbys å oppsøke, forfølge og kontakte den fornærmede Oslo-mannen og hans familie på noen som helst måte.

Retten gjorde imidlertid et unntak hva gjelder kontakt gjennom partenes advokater.

Besøksforbudet gjelder frem til 24. mars neste år.

Ifølge tingretten, er saken mot Saber henlagt fra politiets side, uten at det endrer rettens vurderinger.

Det har ikke lykkes VG med å få kommentarer fra politiet om saken.

Advokat Frode Sulland bistår et familiemedlem i saken.

– Jeg er fornøyd med at besøksforbudet er opprettholdt av retten, sier Sulland til VG.

Oslo-mannens advokat, Øyvind Bratlien, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke lykkes VG med å få kontakt med Sabers advokat, Øystein Storrvik.

Publisert: 20.12.19 kl. 11:54 Oppdatert: 20.12.19 kl. 12:06

Mer om

Flere artikler