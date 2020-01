SIKTET: Skipsreder og milliardær Fred. Olsen (91) er siktet for å ha kjørt på en tre år gammel gutt. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Milliardær (91) siktet etter påkjørsel

– Jeg er uendelig trist over det som har skjedd, sier skipsreder Fred. Olsen (91) etter at det ble kjent at han er siktet for å ha kjørt på en treåring.

«Jeg er uendelig trist over det som har skjedd og har siden hendelsen hatt hovedfokus på gutten. Jeg forstår, etter nær og god kontakt med guttens nærmeste, at det etter omstendighetene går bra med ham.

Det oppleves ikke riktig med ytterligere kommentarer fra meg. Fred. Olsen»

Slik lyder en kommentar NRK har fått fra skipsrederens sekretær etter at en tre år gammel gutt ble påkjørt på Vinderen like ved Olsens bosted ved 14.30-tiden 1. nyttårsdag.

Politiet ønsker ikke overfor VG å bekrefte åpent at det er Fred. Olsen som er siktet.

– Vi går ikke ut med personopplysninger på siktede i denne typen sak, sier politiadvokat Ingelin Hauge i Oslo politidistrikt.

Skipsreder Olsen er ifølge Kapital landets 23. rikeste mann med en formue på 8,9 milliarder kroner. Ifølge magasinet økte formuen hans med 46 prosent mellom 2018 og 2019.

– Ikke ruspåvirket

Hun er tilbakeholden med å kommentere saken og viser til det hun tidligere har sagt til rikskringkasteren.

91-åringen er siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf tre som sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødvendig hindret eller forstyrret.»

– Det er ikke mistanke om kjøring i ruset tilstand. Fører har status som siktet fordi hans førerrett er midlertidig tilbakekalt og førerkort er beslaglagt, sier Hauge til NRK.

Til VG sier Hauge at politiet fortsatt gjør tekniske undersøkelser av sitedes bil, samt avhør av vitner.

– Saken er ennå ikke ferdig etterforsket. Jeg har ingen annen informasjon enn det som fremgår av NRKs sak, sier hun.

– Etter forholdene bra

Treåringen som ble påkjørt onsdag ble først betegnet som lettere skadd, men da helsepersonell ankom stedet oppdaget de at skadene var mer alvorlige.

Gutten ble raskt tatt med til sykehus.

– Nå skal han etter forholdene ha det bra, sier politiadvokat Hauge til VG.

