STOR GJENG: Ekspert på ørn teller 29 havørn på dette bildet. Foto: Marion Klette

Fikk havørn-blinkskudd: – Spinnvilt

Fotografen forteller om hakeslepp da hun så den store havørn-forsamlingen på Tverlandet ved Bodø.

– Det er det villeste jeg har opplevd, sier Marion Klette (56).

Hun var ute på biltur på Tverlandet, da hun fikk øye på en omfangsrik forsamling av Haliaeetus albicilla, bedre kjent som havørn – Nord-Europas største rovfugl.

– Jeg kastet meg ut av bilen og knipset for harde livet. Jeg snek meg tilbake til bilen for å skifte objektiv, og tenkte at nå flyr de vel – men så gjorde de ikke det. Jeg hadde adrenalin til tusen, det var såvidt jeg klarte å puste.

Vant til færre

Ifølge Klette er det ikke uvanlig å se ørn i området, men da som regel i luften

– Jeg har som regel bare sett to eller tre ørn samtidig der ute – ikke noe som dette, dette var jo spinnvilt, jeg har aldri opplevd noe slikt før.

MISTET PUSTEN: Ørnefotograf Marion Klette. Foto: Bjørn Ove Skarmark

Klette postet toppbildet i denne saken på Facebook, hvor det vakte oppmerksomhet og raskt ble omtalt i lokalavisen Bodø Nu.

Alv Ottar Folkestad i Norsk Ornitologisk Forening er ekspert på ørn. Han teller 29 havørn på Marion Klettes bilde, og har en klar formening om hvorfor så mange er samlet der.

– Det som er åpenbart at det er en matkilde i nærheten, helt garantert.

PÅ MATJAKT: Ifølge Alv Ottar Folkestad er det en matkilde som trekker så mange ørn til samme sted. Foto: Marion Klette

Folkestad sier det hovedsakelig er unge ørner, i to-tre-fireårsalderen, på bildet.

– Det er et voksent par der, som holder sammen, og så er det to-tre voksne til, sier forskeren, og forklarer at voksen alder for havørn er fra rundt seks år. De kan bli opptil rundt 40 år gamle.

Sunn bestand

Han forteller at havørn i den sørlige delen av Norge gjerne starter «sommerferien» på denne tiden, og trekker nordover – særlig de unge.

– Unge havørner har en veldig vandringskapasitet, og de søker etter mat der maten er.

EKSPERT: Alv Ottar Folkestad. Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Selv om Klette fikk tatt noen blinkskudd, sier Folkestad at slike forsamlinger ikke er så uvanlig.

– Det meste vi har fått rapportert inn fra ett synsfelt var fra Lofoten, da var det 152 stykker. Det var på åttitallet.

Et gledelig syn er det uansett, synes han.

– Det er bevis på at vi har fått en havørnbestand som er ved god helse, som er sunn og som regulerer seg selv.

