Ullevål sykehus: Tre ansatte ved sykehuset bekreftet smittet

Oslo universitetssykehus har laget denne spørsmål-svar-listen for pasienter som har vært på øyeavdelingen.

Hvem kan være utsatt for smitte?

Pasienter som har vært på øyeavdelingen fra mandag 24. februar

Er jeg utsatt for smitte?

Alle som er utsatt for smitte vil bli ringt opp fra sykehuset med beskjed om hva de skal gjøre.

Når blir jeg oppringt?

De som er utsatt for smitte, vil blir ringt opp i løpet av 1–2 dager.

Må jeg holde meg hjemme?

Frem til du eventuelt blir kontaktet, skal du leve som normalt

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?

Vaske hendene. Hoste i papirlommetørkle eller albuekroken. Vask hendene etterpå.

Er smitten farlig?

De fleste får milde symptomer som ligner forkjølelse. Noen kan få alvorligere sykdom med behov for sykehusinnleggelse.

Hva er symptomene?

Hoste, tungpustet og feber.

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer?

Hold deg hjemme. Ta kontakt med fastlege eller legevakt på 116 117.