PÅ BAKKEN: Widerøe-fly av typen Bombardier Dash 8–100 kan mandag ikke ta av nord for Røros. Her fra Widerøe-streiken i Tromsø i 2013. Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Store forsinkelser i flytrafikken: – Historisk lavt trykk

Samtlige av Widerøes minste fly nord for Røros, står mandag på bakken på grunn av lavtrykk. Det har aldri før skjedd.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Et lavtrykk over Helgelandskysten skaper mandag store utfordringer for Widerøes minste fly av typen Bombardier Dash 8-100 med 39-seter.

– Alle flyene av den størrelsen, som skulle ha operert for en time siden fra Røros og nordover i retning Bodø, står akkurat nå, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Hun beskriver lavtrykket som historisk lavt.

– Vi har aldri før opplevd at fly har måttet stå på bakken på grunn av lavtrykk, sier Solli.

– Det er utrolig beklagelig. Det lager utfordringer for folk som skal på jobb og studenter som skal hjem.

Fordi lavtrykket beveger seg sakte, vil problemene trolig vedvare utover dagen, sier kommunikasjonssjefen. Hun har ikke oversikt over det eksakte antallet avganger som er påvirket.

– Begynner å nærme seg rekord

Ved Meteorologisk institutt har de også bitt seg merke ved lavtrykket mandag.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk over hele Norge, med senter i Midt-Norge, hvor det er spesielt lavt, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til VG.

Hun forteller at ekstremværvarselet som er sendt ut for Sør-Norge, henger sammen med lavtrykket.

– Vi har én rekord i Norge fra 1907. Den 27. Januar det året var lufttrykket på 936 hektopascal, så det begynner å nærme seg rekorden, sier Borander.

Publisert: 10.02.20 kl. 08:34 Oppdatert: 10.02.20 kl. 08:51

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser