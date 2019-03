NÆR LAND: Cruiseskipet «Viking Sky» drev inn mot land etter at fartøyet fikk problemer med fremdriften i Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag ettermiddag. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix

Tidligere sjøfartsdirektør: – Skipet burde gått lengre ut

Tidligere sjøfartsdirektør Rune Teisrud reagerer på at cruiseskipet «Viking Sky» gikk så nær land.

– I Hustadvika bør store skip gå lengre ut, lengre fra land, i dårlig vær. Da vil de ha bedre kontroll og kunne manøvrere på en langt tryggere måte dersom noe skulle skje. Får man stopp i maskineriet vil skipet da ha større rom å drive på, sier Teisrud.

Teisrud ledet Sjøfartsdirektoratet i årene 2001–2008, og var medlem i kommisjonen som gransket «Sleipner»-ulykken i 1999. 16 mennesker omkom da hurtigbåten gikk ned nord for Haugesund.

Fem år senere omkom 18 personer da lasteskipet «Rocknes» kantret i Vatlestraumen i Bergen. Teisrud deltok også i granskingen av denne ulykken.

Nye regler

Teisrud sier at det ble økt fokus på seilingsleder etter flere store ulykker på 90-tallet, blant annet etter at den norske oljetankeren «Braer» gikk på grunn og forårsaket omfattende oljelekkasjer ved Shetland i 1993.

Omfattende oljeforurensning ble det også da bulkskipet «Arisan» havarerte utenfor Runde i Møre og Romsdal i 1992.

– Etter forliset med «Arisan» ble det innført nye bestemmelser om at store fartøy skulle gå lengre fra land. Da ble det laget nye, ytre seilingsleder, for å øke sikkerheten, sier Teisrud.

Tidligere sjøfartsdirektør Rune Teisrud mener cruiseskipet «Viking Sky» burde gått lengre fra land. Foto: NTB scanpix/Per Løchen

«Burde gått på utsiden»

Teisrud mener at et skip som «Viking Sky» godt skal tåle værforholdene som var på Mørekysten lørdag. Han mener det likevel er all grunn til å være på vakt når man skal passere et beryktet havstykke som Hustadvika.

– I Hustadvika er det slik at når man først har startet på den indre leia, så kan man ikke snu. Da kan man bli fanget i leia om noe går galt, og det så vi på lørdag. Jeg mener skipet burde gått på utsiden av den oppmerkede leia.

Viser til teori

Teisrud vil ikke spekulere i hva som kan ha forårsaket motorproblemene til «Viking Sky», men viser til en teori som tidligere har vært oppe til diskusjon etter store skipsulykker.

– Hvis det er mye bevegelse i et skip, blir det også mye bevegelse i bunkerstankene. Dette kan føre til at sedimenter i tankene løsner, og tetter filtre, noe som igjen kan blokkere drivstoffpumpene. Det kan føre til at motorene stopper, sier han.

Aftenposten skrev søndag at Hurtigruten lørdag bestemte seg for å droppe seilingene mellom Trondheim og Bergen, og heller fly passasjerene sine fra Trondheim til Bergen. Skipene deres ble liggende i havn.

Teisrud mener det var en riktig beslutning.

– Mindre skip bør unngå å gå over havstykker som Hustadvika i storm, sier han.

VG har forsøkt å få en kommentar fra rederiet søndag.

«Fokus i dag er crew og passasjerer og deres situasjon. Spørsmålene dine får rederiet komme tilbake til ved en senere anledning», skriver Hagens kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland i en SMS til VG søndag kveld.

