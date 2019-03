Regjeringen tillater bruk av elsykler i Oslomarka og lar det være opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de vil innføre begrensninger på hvor disse syklene kan brukes. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen tillater bruk av elsykler i Oslomarka

Regjeringen tillater bruk av elsykler i Oslomarka og lar hver enkelt av de 19 kommunene som omfattes av markaloven, selv avgjøre om de innfører begrensninger.

Det blir et forvirrende opplegg, mener Aps Åsmund Aukrust.

– Nå blir reglene forskjellige i de ulike kommunene, sier han.

19 kommuner i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold omfattes av markaloven.

Ap foreslo sammen med SV og MDG å kun tillate elsykler på gruslagte veier eller veier med fast dekke, men fikk ikke flertall på Stortinget for dette.

Kritikk mot lovendringen

– Det var blant annet for å hindre slitasje. Dette var i tråd med anbefalingene fra både friluftsorganisasjoner og mange av kommunene, deriblant Oslo, sier Aukrust.

Markas aller største grunneier, Løvenskiold Skog, er blant dem som har vært kritiske til bruk av elsykler på stier. Skogsjef Carl Gustaf Rye-Florentz har tidligere uttalt til Aftenposten at Løvenskiold Skog håper at politikerne ikke åpner sommerstier, såkalte blåstier, for elsykler.

Løvenskiold eier 430 kvadratkilometer skog i Nordmarka, noe som tilsvarer 25 prosent av det totale arealet.

– Enklere å endre markagrensen

I tillegg endres regelverket for justeringer av markagrensen. I dagens regelverk kan Klima- og miljødepartementet godkjenne justeringer av markagrensen hvis berørte kommuner melder inn ønske om dette.

I det nye regelverket heter det at dersom vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, kan det gjøres innskrenkende justeringer av markagrensen.

– Endringen gjør det lettere for regjeringen å endre grensene uten å ta det til Stortinget. Vi var imot dette forslaget fordi vi mener dagens regelverk fungerer godt, sier Aukrust.

