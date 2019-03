SUSPENDERT: Ingelinn Lossius-Skeie. Her på talerstolen under Frp sitt landsmøte i 2017. Foto: FRP

Stortingsvara for Frp suspendert fra partiet: – Vet ikke konkret hvorfor

Ingelinn Lossius-Skeie, som er vara på Stortinget, er suspendert av Agder Frps fylkesstyre i ni måneder for brudd på partiets retningslinjer

– Jeg har ikke helt forstått saken selv, så jeg kan egentlig ikke kommentere så mye før jeg har fått flere opplysninger. Jeg har ikke fått vite noe konkret utsagn eller handling som har ført til dette, så jeg vet ikke konkret hvorfor, sier Lossius-Skeie om suspenderingen til VG.

Hun forteller at hun nå har anket avgjørelsen, og at hun derfor ikke ønsker å uttale seg ytterligere om saken ettersom anken ikke er besvart av sentralstyret.

– Jeg har sendt en anke til sentralstyret. Det er på oppfordring fra andre at jeg har valgt å anke. Jeg var litt i tvil, og måtte kjenne på at jeg hadde støtte først, forklarer Lossius-Skeie til VG, og viser til Eikeland for ytterligere kommentarer.

Det er ingen som vil komme inn på hva hun har gjort som har ført til suspensjonen, skriver Agderposten.

Fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp opplyser at fylkesstyret mener Lossius-Skeie har brutt partiets retningslinjer.

Etter det Agderposten kjenner til, skal det ikke ha vært et enstemmig fylkesstyre som vedtok suspensjonen. Lossius-Skeie har møtt som vara for Åshild Bruun-Gundersen på Stortinget i 13 dager ifølge Stortingets oversikt.

Lossius-Skeie fikk nylig permisjon fra alle sine lokalpolitiske verv i Lillesand frem til 1. juli. I søknaden ble familiære grunner oppgitt som bakgrunn.

«Jeg håper Frps sentralstyre prioriterer å behandle anken innen få dager. Lillesand Frp har strøket mitt navn fra kommunelisten for neste fireårsperiode på grunn av suspensjonen. Fristen for innsendelse av liste er 1. april, derfor haster det med å få en avgjørelse», skriver hun i en SMS til Fædrelandsvennen.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med fylkesleder Eikeland tirsdag formiddag.

