HER ER SKILTET: Etter flere mindre trafikkulykker og hendelser blant annet i forbindelse med nedkjørsel av gang- og sykkelvei fra Østensjøveien, ble det satt opp 20 km/t-skilt forbi Statens vegvesen i Brynsengfaret.

Tillater ikke 20 km/t-skilt ved skoler, men her har veivesenet det selv: − Henger ikke på greip

De setter foten ned for skilt med 20 km/t utenfor skoler i Oslo, men selv holder Statens vegvesen seg med denne fartsgrensen utenfor sitt eget hovedkontor.

I mars vedtok Oslo bystyre at de ønsker en fartsgrense på 20 km/t utenfor enkelte skoler.

Svaret fra samferdselsdepartementet og Statens vegvesen var nei.

De mener 30 km/t, laveste tillatte fartsgrense på offentlig vei i Norge, er tilstrekkelig for trafikksikkerheten.

TRYGGERE: – For et barn kan forskjellen på 30 og 20 km/t være forskjellen på liv og død, sier byråd Sirin Stav (MDG).

Det mener ikke byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

– Lavere fart redder liv. Mange barn og foreldre har hjertet i halsen på vei til skole og fritidsaktiviteter. Derfor har vi søkt om å teste ut 20-soner rundt utvalgte barneskoler i Oslo, noe staten skuffende nok har sagt nei til.

Hun sier at skiltene er i dag tillatt på privat vei og i enkelte kommuner, men ikke på kommunal vei i Oslo.

– Det henger ikke på greip. Dette må det ryddes opp i. Paradokset blir passende nok illustrert ved at veivesenet har et 20-sone skilt utenfor sitt eget hovedkontor i Oslo, fortsetter Stav.

Det er slike skilt Vahl skole i Oslo ønsker at vi etablerer for å gi barna en tryggere skolevei, legger hun til.

Samferdselsmyndighetene holder også frem, som et argument mot å skilte med 20 km/t, at det vil bli for vanskelig for bilister å overholde en slik fartsgrense.

– Den vil lett vil kunne brytes ubevisst av både motorisert trafikk og syklende, mener statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Det får byråden til nærmest å steile.

– Argumentet om at folk ikke vil respektere lave fartsgrenser er syltynt. Dette kan løses sammen med andre tiltak som for eksempel fartshumper eller innsnevringer, noe vi gjør hundrevis av i året i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Vil du klare å overholde en fartsgrense på 20 km/t? Ja Nei Stort sett Så å si aldri

Den aktuelle veien forbi Statens vegvesen/Vegdirektoratet er privat vei, forklarer pressesjef i Statens vegvesen Kjell Bjørn Vinje.

Fartsgrensekriterier og skiltforskrift gjelder på offentlig vei, ikke privat vei. Dermed er det tillatt med svarte og hvite 20 km/t-skilt.

Etter at Brynseng skole ble bygget ved samme vei som Statens vegvesen holder til ved i 2017, er det blitt uenighet mellom Entra og Oslo kommune om Brynsengfaret er privat eller offentlig vei, noe som visstnok skal opp i retten i nær fremtid.

– Etter flere mindre trafikkulykker og hendelser i forbindelse med nedkjørsel av gang- og sykkelvei fra Østensjøveien, samt inn- og utkjøring av garasjeanlegget til Brynsengfaret 6, ble Entra oppfordret til å gjøre en vurdering og iverksette tiltak. Det ble blant annet anlagt fartsdump og satt opp 20 km/t-skilt, opplyser pressesjef Vinje.

Dette skjedde i 2013 eller 2014. Dette er tiltak som eier av privat vei kan gjennomføre.

LEIETAGER: Statens vegvesen har vært leietagere i bygget siden 2003. Skiltingen er utført av gårdeier Enter.

Er ikke 30 km/t tilfredsstillende, skal den kombineres med fysiske tiltak – som fartshumper, innsnevring av kjørebanen, sideforskyvning, rundkjøringer og lignende, peker Satens veivesen på.

– Vi samarbeider gjerne med Oslo kommune for å finne de beste tiltakene. Men foreløpig er det ikke aktuelt å endre de nasjonale fartsgrensekriteriene, avslutter Statens vegvesen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post