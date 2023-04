SLET SEG: Her har fergen «Vikingen» slitt seg fra kaien og driver fritt i havnen.

Dramatisk redningsaksjon: Bilferge drev rundt uten mannskap

I morgentimene slet 84 meter lange «Vikingen» seg fra fortøyningene på kaia i Sandnessjøen og drev rundt i havnen uten mannskap om bord.

– Det er en ferge som har slitt seg fra fortøyningene i dag tidlig. Den drev rundt i havnebassenget og la seg til ved en flytebrygge som nylig er montert ytterst i havnen. Denne hindret fergen i å bevege seg rundt i havnen, der den kunne påført andre fartøyer, virksomheter og konstruksjoner i kaiområdet betydelige og større skader på, sier havnedirektør i Helgeland Havn IKS Laila Brunvold til VG.

Helgeland Havn ligger i Sandnessjøen i Nordland fylke.

Bilfergen MF «Vikingen» kan frakte inntil 86 biler og 399 passasjerer.

– Kom seg ombord via stiger

Havnedirektøren kan fortelle om en dramatisk redningsaksjon.

– Slik jeg har forstått det på mine ansatte var de raskt på plass sammen med mannskap fra Norled. Via stiger som ble satt opp fra flytebryggen kom mannskap og maskinist kommet seg ombord. Akkurat nå er fergen ute i havneområdet og leter etter et nytt sted å fortøye, sier Brunvold.

Hun forteller at det har vært mye vind fra sørøstlig retning de siste dagene og at det blåste «godt» i natt.

– Fortøyningstau kan selvsagt ryke. Nå skal vi få oversikt over eventuelle skader og hendelsesforløp, og se om det er behov for noen tiltak. Det ser heldigvis ut som fergen endte sin ferd på et godt sted, sier havnedirektør Brunvold.

NÆR: – Fergen «Vikingen» var nær ved å treffe en annen ferge, sier VG-tipser.

– Like før den drev inn i annen ferge

VG-tipser Jan Tore Bø var vitne til dramatikken i havnebassenget fra sin leilighet på kaia.

Han gikk ut på altanene litt over klokken seks, forteller han VG.

– Da så jeg fergen drive rundt før den la seg til ved en flytebrygge. Det var like før «Vikingen» drev inn i en annen ferge. Det var utrolig flaks at den drev inn til en flytebrygge der den parkerte seg selv uten mannskap om bord. Ja, det er virkelig flaks at fergen ikke drev inn i andre båter, forteller Jan Tore Bø om dramatikken.

Han sier det ligger mange ferger i Sandnessjøen havn.

– Det ligger et skipsreparasjonsverft her der et utføres service og vedlikehold på ferger. Det kan være båter som venter på reparasjon i havnen og ferger som er parkert for natten.

Aktiver kart

Bilfergen MF «Vikingen» tilhører rederiet Norled. Fra 2012 har den trafikkert sambandet Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes over Hardangerfjorden.

Skipet ble bygget i 1992 ved Sandnessjøen Slip & Mek Verksted.

I 2016 fikk «Vikingen» motorstopp like etter avgang fra Årsnes nord for Rosendal.

Fergen ble liggende og slå mot land, mens det veltet ut røyk fra maskinrommet. De 34 passasjerene ble evakuert og ingen ble skadet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post