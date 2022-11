OSLO: Refleks kommer i mange former. Her er det en paraply som gjør fotgjengeren synlig.

Unge og Oslo-folk er dårligst på refleksbruk

Bruken av refleks er ekstra viktig i de mørke vintermånedene, men ikke alle er like flinke til å ta på seg «livredderen». – Vi er noe skuffet, sier Gjensidige.

Den 15. november skrev VG om flere påkjørsler av personer, hvorav to var dødsulykker. Da understreket flere eksperter viktigheten av at alle trafikanter tar sin del av ansvaret for å unngå ulykker.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 700.000 nordmenn ikke bruker refleks. Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige,

Bjarne Aani Rysstad, sier til VG at han er skuffet over resultatet.

– Vi snakker om trafikksikkerhet. Særlig yngre grupper går med hodene i mobilen. Om man i tillegg er uoppmerksom og bilister ikke ser en, er det større sjanse for en ulykke, sier Rysstad.

Nordland er best

Ipsos undersøkelse, som besto av 4200 deltagere, viser at folk i Nordland er best på å bruke refleks. Der bruker 93 prosent av befolkningen refleks, mens i Oslo er tallet bare 63 prosent.

Dette gjør Oslo til verst i landet på refleksbruk, ifølge undersøkelsen.

– Det blir bare synsing, men i Nord-Norge er det mørkere på denne tiden av året, så der er det kanskje lettere å tenke på refleks. I Oslo er det lyst om morgenen, så kanskje man ikke husker å ta med seg refleks, sier Rysstad.

SYNLIG: Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, iført reflekssele den 16. november.

I undersøkelsen svarer også en av fire under 30 år at de ikke bruker refleks. Dette gjør unge til den aldersgruppen som er dårligst på refleksbruk.

Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, sier til VG at deres undersøkelser stemmer godt overens med Gjensidige sin.

– Unge og folk i byene slurver med refleksbruken. For unge kan det være at de ikke er klar over hvor synlig man blir, for de har ikke opplevd å sitte bak et ratt. Unge kan synes at det «ikke er kult» med refleks, men nå har vi vesker, luer og skjerf med refleks, så det burde ikke være vanskelig, sier Handagard.

STOR FORSKJELL: Pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, anbefaler bruk av refleksvest, reflekssele eller refleksbrikke.

– Billig livsforsikring

Rysstad i Gjensidige sier at refleksen i verste fall kan være forskjellen på liv og død.

– Oppfordringen er at man har som rutine å ha på seg eller med seg refleks. Det er en billig livsforsikring, sier Rysstad.

Med refleks vil en bilist i mørket i 50 kilometer i timen se deg på ti sekunders avstand, men uten refleks vil bilisten bare ha to sekunder på å reagere, sier Handagard i NAF.

– Det er stor forskjell på de ulike refleksene. Man er klart mest synlig med vest eller reflekssele, som er det vi anbefaler. En brikke som dingler vil også være veldig synlig, sier Handagard.

Om man skal ta med seg noe positivt, så er det tross alt flere millioner nordmenn som bruker refleks.

– Vi vil aldri komme i null – det er et evighetsarbeid, sier Rysstad.

SE VIDEO - SER IKKE POLITIBILEN KOMME SUSENDE I KRYSSET: