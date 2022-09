MARATON-STREIK: Selv teltet streiket på lærernes streikestand ved Skedsmo videregående i Lillestrøm nylig. Ofrene er elevene som mange steder har mistet en måned med undervisning siden skolestart. Det skjer første skoleåret etter pandemiskoleårene.

Derfor er lærerstreiken fortsatt fastlåst

Kravet om et skoletillegg på 10.300 kroner per lærer i 2023 er en hovedgrunn til at ingen ser noen vei ut av lærerstreiken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et ja fra arbeidsgiver KS til Utdanningsforbundets forslag ville ha utløst at også 37 andre forbund som allerede har sagt ja til en lønnsavtale - vil kunne kreve reforhandling.

Kommunesektorens organisasjon KS inngikk allerede i juni en ny tariffavtale med de store arbeidstakerorganisasjonene i kommunene, LO, Unio (Sykepleierforbundet), YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) og Akademikerne.

– 37 av 40 fagforbund i disse sammenslutningene støtter den avtalen, som er forpliktende for alle parter. Når alle andre er blitt enige om hvordan kaken skal fordeles rundt forhandlingsbordet, er det svært vanskelig å gi lærerne mer enn andre etterpå, ifølge forhandlingsleder og arbeidslivdirektør Tor Arne Gangsø i Kommunesektorens organisasjon KS.

HOS RIKSMEKLEREN: KS’ arbeidslivdirektør Tor Arne Gangsø, iført ryggsekk, på vei inn til Riksmekleren sist søndag. Til høyre: VGs reporter Eiliv Frich Flydal.

Tirsdag kveld var han invitert til NRK-programmet Debatten for å diskutere lærerstreiken. Men Gangsø avslo tilbudet om å delta.

Han mener KS bidrar best til å løse den tilspissede og langvarige konflikten direkte og rundt bordet hos Riksmekleren.

Samtidig understreker også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) alvoret: – Det er en alvorlig situasjon, og situasjonen for elevene blir mer alvorlig jo lenger streiken varer, sier Brenna til nyhetsbyrået NTB når hun blir spurt om hvordan hun ser på situasjonen.

– Det alvoret håper jeg partene har med seg. Det er de som sitter med nøkkelen til å få elevene tilbake, sier hun videre.

Den ene av partene, KS-topp Tor Arne Gangsø stiller til epost-intervju med VG for å gi arbeidsgivers forklaring på at de ikke kunne godta Utdanningsforbundets forslag - et eget «skoletillegg» for alle lærere.

– Skoletillegg bryter med prinsipp

– Et flatt årlig kronetillegg på drøye 10.000 kroner. Det virker ikke mye for en gruppe som sier de har blitt hengende etter lønnsmessig?

– For det første er ikke KS enige i at lærere henger etter lønnsmessig. De siste seks årene har de kommet godt ut noen år, mens andre er blitt prioritert i andre år. Sånn er det i lønnsoppgjør, innleder Gangsø.

– Å gi et såkalt skoletillegg fordi man er lærer, bryter med et viktig prinsipp i kommunesektorens lønnssystem. Tillegg gis ikke til yrkesgrupper, som det er nær 100 av, men til alle med samme utdanningslengde. Det er et rettferdig system som alle parter er enige om. For det andre foreslår Utdanningsforbundet at dette tillegget skal gjelde fra 2023. De tyvstarter altså forhandlingene for neste år alene. Det er ganske sikkert ikke akseptabelt for andre fagforbund, svarer Gangsø.

Info Utdanningsforbundets forslag som avvises av KS Akseptere den samlede lønnsrammen for 2022-oppgjøret på 3,84 prosent.

Tillegg for høyt utdannede og de med lengst ansiennitet fra 1. juni i år, ikke fra 1. mai som andre grupper i kommuneoppgjøret har fått. Det sparer kommunene noe på, mener forbundet.

Få på plass er «skoletillegg» for alle lærere fra 1. mai 2023 på 10.300 kroner.(Kilde: Utdanningsforbundet) Vis mer

I TELTET: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i streiketeltet på en lærerdemonstrasjon på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

Den største lærerorganisasjonen, Utdanningsforbundet, har lenge bestridt KS og Gangsøs oppfatning av lønnsutviklingen.

De viser blant annet til en rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunesektoren som slår fast at lærere i skolen har hatt svakere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkeskommunene.

Forslaget om et eget skoletillegg på 10.300 kroner begrunner de med at skal rette opp noe av det de ikke har fått tidligere.

Avviser sammenligning

– Kan ikke dette såkalte skoletillegget sammenlignes med økt vakttillegg eller ulempe som andre får i 2023? Er ikke det en relevant sammenligning, Gangsø?

– Nei, det er ikke en relevant sammenligning. De som får tillegg for å jobbe turnus natt og helg, i hovedsak helsepersonell, får det fordi det er en ulempe. Lærere har ikke en slik ulempe. Undervisningspersonell har en egen arbeidstidsavtale som regulerer ordninger og tillegg knyttet til å jobbe som lærer. KS og lærerorganisasjonene ble enige om en ny slik avtale i januar, med blant annet en betydelig styrking av kontaktlærerfunksjonen, hvor det også ligger mye penger, beskriver Tor Arne Gangsø.

Han har heller ikke inntrykk av at de to andre streikende lærerorganisasjonene, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag , stiller seg bak Utdannningsforbundets forslag om et eget skoletillegg på 10.300 kroner.

– Det er et forslag fra Utdanningsforbundet, presiserer Gangsø.

LEKTORLAGET: Hele Christin Nyhuus er leder i streikende Norsk Lektorlag.

Hverken Norsk Lektorlag eller Skolenes landsforbund (LO), som også streiker, er spesielt lystne på å kommentere forslaget fra storebror Utdanningsforbundet.

– Enhver organisasjon må kommentere sine krav, jeg ønsker ikke å kommentere Utdanningsforbundets krav. Vår politikk er prosentvise lønnstillegg, det er best for våre lektormedlemmers lønnsutvikling, sier leder Helle Christin Nyhuus i Lektorlaget til VG.

– Forslaget om skoletillegg, har jeg ikke lyst til å uttale meg om, istemmer leder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund (SL).

Info Lærerstreiken Lærerstreiken startet i juni og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger - med omfattende virkning fra skolestart i august.

Et forhandlingsmøte mellom lærerorganisasjonene og KS hos Riksmekleren sist søndag 18. september førte til nytt brudd mellom partene.

Før møtet hadde Utdanningsforbundet lagt frem et forslag om et skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023.

Mandag 19. september ble streiken trappet ytterligere opp. Da var over 8200 lærere i streik.

Samme dag brøt også de to minste lærerorganisasjonene Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund (LO) videre kontakt med arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens organisasjon).

37 andre fagforbund i kommunesektoren godtok forslaget fra Riksmekleren i den opprinnelige meklingen i lønnsoppgjøret i juni.

En rekke aktører har de siste ukene pekt på en rekke negative konsekvenser for elever som har vært rammet både av redusert skoletilbud under pandemien og nå av streiken.

Staten ved statsforvalterne undersøker nå hvilke konsekvenser streiken hittil har hatt for elever. (Kilder: Lærerorganisasjonene, Riksmekleren og VG) Vis mer

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, vender skytset mot KS:

– Vi er fortsatt i den situasjonen at det overhodet ikke er vilje hos KS til å finne en løsning som kan få slutt på streiken. De var ikke villige til å bruke en eneste krone mer av potten, sa Handal etter det siste bruddet med KS - og møtet der skoletillegget ble fremlagt. Han gjentok også påstandene om at KS spekulerer i tvungen lønnsnemnd.

LO-LÆRERNE: Mette Johnsen Walker er leder i streikende Skolenes landsforbund, som er tilknyttet LO.

Arbeidsgiver KS på sin side reagerer på at Utdanningsforbundet har mistenkt dem for å styre mot tvungen lønnsnemnd, det vil si at regjeringen griper inn og stopper streiken.

Flere kommentatorer og eksperter har de siste dagene pekt på nettopp lønnsnemnd som den mest realistiske måten å stoppe streiken på.

– Hva sier du til påstandene fra Utdanningsforbundet om at KS styrer mot tvungen lønnsnemnd, Gangsø?

– KS satte seg søndag til forhandlingsbordet hos Riksmekleren for å prøve å finne en løsning. Vi kom med nye innspill, og var i prosess med Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag også mandag. Vi forsøkte å bidra til en løsning, mens Utdanningsforbundet forlot forhandlingsbordet etter to timer, svarer han.

De to minste organisasjonene, SL og Lektorlaget brøt på sin side forhandlingene mandag.

Kan bli lønnsnemnd

Tor Arne Gangsø i KS har flere ganger understreket alvoret ved at lærerne fortsetter den rekordlange streiken, som nå er inne i sin femte uke i det første skoleåret etter årene med pandemiskole.

8200 lærere streiker. Flere titalls tusener elever er rammet og uten et fullverdig skoletilbud.

Info Tvungen lønnsnemnd Tvungen lønnsnemnd er når regjeringen ved arbeidsministeren nedlegger forbud mot arbeidskonflikt og samtidig henviser tvisten til avgjørelse i Rikslønnsnemnda.

Nemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom partene.

Fra den første lønnsnemndsloven ble vedtatt i 1952, har ca 150 arbeidskonflikter endt med beslutning om tvungen lønnsnemnd.

Begrunnelsen for inngrepet vil typisk være hensynet til vern av liv, helse og personlig sikkerhet. Vis mer

Også lærernes arbeidsgiver legger merke til at stadig flere elever sliter både psykisk og motivasjonsmessig, spesielt de som også var sårbare elever i pandemiskolen.

– Bør psykisk uhelse eller psykisk sykdom blant elever inngå i regjeringens vurdering av å ta i bruk tvungen lønnsnemnd?

– Hensynet til helse er ett av kriteriene for en slik vurdering, så er det regjeringen som må gjøre den.

Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet har bestilt en rapportering om konsekvensene av lærerstreiken. Denne er nå iverksatt ved at departementets fagdirektorat Utdanningsdirektoratet har satt ut til statsforvalterne landet rundt å undersøke konsekvenser av streiken.