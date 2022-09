Nytt brudd - lærerstreiken fortsetter

RIKSMEKLEREN (VG) Partene har fortsatt ikke kommet til enighet i lærerstreiken, til tross for mekling både lørdag og søndag.

Tross nærmere ni timers megling i helgen: Partene kom ikke til enighet om en lønnsavtale for lærerne.

I stedet er det et nytt brudd i meglingen, meddeler Riksmekler Mats Ruland søndag ettermiddag.

– Det har vært gode og konstruktive samtaler gjennom helgen. Det er oppriktig gjort et forsøk på å komme fram til en løsning, men vi har dessverre ikke klart å finne en felles plattform, sier Ruland.

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, omtaler situasjonen som alvorlig.

- Dette er en alvorlig situasjon, og en trist dag. Vi har strekt oss utrolig langt denne gangen. Vi har lagt nye penger på bordet, formulert ulike tiltak, så vi er veldig skuffet.

KS mener det burde vært mulig å finne en løsning som kunne avsluttet streiken.

– Vi beveget oss gjennom helgen. Vi har lagt penger på bordet, og kommet med flere andre forslag som vi mener har kommet de tre lærerorganisasjonene langt på vei i møte. Dessverre ble dette avvist av lærerorganisasjonene.

- Hvor langt har dere vært villige til å strekke dere når det gjelder penger?

- Det vi har snakket om her er taushetsbelagt, så det kan jeg ikke gå inn på, svarer Gangsø.

På spørsmål om det nå går mot tvungen lønnsnemd, svarer riksmekler Ruland:

- Den vurderingen må regjeringen gjøre. Etter mitt syn er partene mest tjent med å finne en minnelig løsning.

Også forrige helg ble meglingen brutt etter at Utdanningsforbundet forlot meglingen etter to timer. Bruddet søndag øker sjansene for at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd.

Streiken som startet med at noen få lærere ble tatt ut den 8. juni, har først fått mer omfattende virkning etter høstens skolestart.

- Vi er ekstremt skuffet. Det har vært vanskelig, det har vært konstruktivt. Vi har gjort harde interne prioriteringer, sier Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

Kunnskapsminister Tonje Brenna hasteinnkalte partene til et møte sist fredag. Der ga hun klar beskjed om at lærerorganisasjonene og arbeidsgiversiden i Kommunesektorens organisasjon, KS - burde komme seg tilbake til Riksmekleren og bestrebe seg på å finne en løsning.

Allerede dagen etter, sist lørdag, kom den nye meklingen konstruktivt i gang, fortalte Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Men, til tross for lite hvile på den ofisielle hviledagen - godtok ikke partene Riksmeklerens nye forslag.

Utdanningsforbundet varslet fredag at de vil ta ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke, skriver NTB.

Dermed kan antallet streikende lærere øke til rundt 8 450 - med mindre partene finner en løsning.

I tillegg til Utdanningsforbundet har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut henholdsvis 107 og 89 medlemmer i streik.

Partene utenfor Riksmekleren har vært enige om å ikke kommentere innholdet i meklingen så lenge den pågår. Ei ville de kommentere noe om forventningene i forkant av søndagens møte.

Leder i Lektorlaget, Helle Christin Nyhuus uttalte imidlertid til VG at de ønsket å være en del av løsningen.

– Løsningen må bidra til at fellesskolen skal være en attraktiv arbeidsplass for erfarne lektorer, skrev hun i en SMS før meklingen.

Info Lærerstreiken Lærerstreiken startet i juni og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger – med omfattende virkning fra skolestart i august.

Et forhandlingsmøte mellom lærerorganisasjonene og KS hos Riksmekleren sist søndag 18. september førte til nytt brudd mellom partene.

Før møtet hadde Utdanningsforbundet lagt frem et forslag om et skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023.

Mandag 19. september ble streiken trappet ytterligere opp. Da var over 8200 lærere i streik.

Samme dag brøt også de to minste lærerorganisasjonene Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund (LO) videre kontakt med arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens organisasjon).

37 andre fagforbund i kommunesektoren godtok forslaget fra Riksmekleren i den opprinnelige meglingen i lønnsoppgjøret i juni.

En rekke aktører har de siste ukene pekt på flere negative konsekvenser for elever som har vært rammet både av redusert skoletilbud under pandemien og nå av streiken.

Fredag 23. september innkalte kunnskapsministeren partene med beskjed om at de bestrebet seg på å finne løsningpå konflikten.

Lørdag 24. september møttes partene til ny megling hos Riksmekleren. Etter over fire timers megling, bestemte partene seg for å møtes igjen søndag 25. september kl. 12. (Kilder: Lærerorganisasjonene, Riksmekleren og VG) Vis mer

