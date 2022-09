FENGSLET: Jonatan Krister Andersen begikk dobbeltdrap som 15-åring. Dette bildet er tatt noen måneder før drapene.

Kriminalomsorgen evaluerte seg selv etter selvmord: «Meget godt håndtert»

Det ble registrert over 50 bekymringsmeldinger, uheldige hendelser og observasjoner om dårlig helse i tiden før Jonatan Krister Andersen (20) tok sitt eget liv i Mandal fengsel.

Likevel mente Kriminalomsorgen at hendelsen ble «meget godt håndtert» av fengselet.

Også i tiden før selvmordet gjorde fengselet en god jobb, ifølge en evaluering.

I den én side lange rapporten står det:

«Regiondirektøren vurderer at den innsatte har fått god oppfølging fra fengselet.»

EVALUERING: I den en side lange rapporten som ble utarbeidet etter selvmordet, skrev regionsdirektøren at Mandal fengsel håndterte hendelsen «meget godt».

Rapporten er skrevet av Kriminalomsorgen selv. Den ble utarbeidet etter at Jonatan Krister Andersen døde i Mandal fengsel i september 2021.

Jonatan ble fengslet etter at han begikk dobbeltdrap som 15-åring. Under soningen fikk han store psykiske problemer. VG har tidligere fortalt hans historie.

En opptelling VG har gjort, viser at de ansatte i fengselet loggførte over 50 bekymringer, hendelser og observasjoner om hans helse i perioden januar 2021 til september 2021:

VG har sortert de ulike oppføringene i forskjellige kategorier. I «bekymringer fra ansatte» ligger observasjoner av hvordan Jonatan oppfører seg og har det:

Også at Jonatan oppfører seg underlig, blir oppført i hendelsesloggen:

I «annet»-kategorien har VG blant annet registrert en voldsepisode, etter at to medinnsatte kom inn på Jonatans celle:

Boksene i lyseblått viser bekymringsmeldinger fra innsatte:

Viste frem sår

VGs gjennomgang viser også at en medinnsatt varslet om at 20-åringen skadet seg selv, to uker før selvmordet.

Ifølge loggen viste Jonatan frem sårene sine for en ansatt samme dag.

VG har også tidligere omtalt at en innsatt varslet en psykolog om Jonatans selvmordsfare, dagen før 20-åringen tok sitt eget liv.

Psykologen videreformidlet den innsattes bekymring til fengselet, ifølge en journal.

Likevel ble Jonatan låst inn på cellen samme kveld, uten at noen så til ham på 12 timer.

MANDAL FENGSEL: Jonatan Krister Andersen sonet i Mandal fengsel fra januar til september 2021. Dette er et bilde av en celle i fengselet.

«Meget godt håndtert»

28. September 2021, 18 dager etter dødsfallet, konkluderte Kriminalomsorgen region Sørvest i saken:

«Regiondirektøren mener at hendelsen ble meget godt håndtert av fengselet», står det i evalueringen VG har fått innsyn i.

Da Jonatan ble funnet morgenen etter selvmordet, hadde han vært død i fire timer, ifølge legen som senere kom til stedet.

I evalueringen står det:

«Det ble gjort gode vurderinger i akuttfasen, personellet har fått god oppfølging og hendelsen er gjennomgått i etterkant for å finne læringspunkter».

SYK: Sommeren 2021 ble Jonatan flyttet til en avdeling med mer tilsyn fordi de ansatte var bekymret for helsen hans. I august ble han overført til en ordinær avdeling igjen. Kort tid senere tok han livet sitt.

Evaluerer seg selv

Evalueringen er signert av direktøren i Kriminalomsorgen region sørvest, som har ansvaret for straffegjennomføringen i Mandal fengsel.

I denne kommer det frem at fengselet ikke hadde laget tiltaksplan, slik de skulle gjort da de ansatte ble bekymret for Jonatans helse.

Direktøren mente likevel at fengselet «har hatt fokus på slike tiltak og oppfølging», selv om dette ikke ble korrekt dokumentert og lagret i fengselets systemer.

– Dette er veldig langt unna tilstrekkelig, sier familiens bistandsadvokat, Maria Hessen Jacobsen til VG.

Hun reagerer på kriminalomsorgens konklusjon etter selvdrapet, og viser til at både ansatte og innsatte varslet gjentatte ganger om Jonatans selvmordsrisiko.

Advokaten reagerer også på evalueringens lengde og innhold.

– Jeg syns det går fort. Jeg er redd for at det skjer en overfladisk stadfesting av den informasjonen regionen får fra fengselet, sier hun.

SONET HER: Mandal fengsel i Agder.

– Hvem kontrollerer kriminalomsorgen?

Hessen Jacobsen sier at dette er en av de tristeste sakene hun har jobbet med.

– Denne tragiske saken løfter også problemstillingen: Hvem kontrollerer kriminalomsorgen? Kriminalomsorgen står faktisk i en særstilling, for de har en egen plikt til å foreta en grundig etterforskning av seg selv.

– Jeg vet ikke hvem sin jobb det er å foreta en granskning av hva som skjer i forkant av selvdrap, men den hører ikke hjemme hos kriminalomsorgen selv, mener hun.

BISTANDSADVOKAT: Maria Hessen Jacobsen

VG har sendt en rekke spørsmål til Kriminalomsorgen region sørvest om denne saken.

VG har blant annet spurt om de snakket med Jonatans familie eller andre innsatte i arbeidet med evalueringen.

VG har også spurt hva direktøren tenker om de over 50 oppføringene om Jonatans dårlige helse og varslinger fra innsatte og ansatte.

I tillegg har VG spurt om direktøren kan utdype hvorfor han mener at fengselet har gjort en god jobb i denne saken.

Dette har ikke Tore Tøsse Notøy, fungerende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sørvest, svart på.

Han ønsker heller ikke å utdype hva han mener med at det ble gjort gode vurderinger i akuttfasen, gitt at Jonatan hadde vært død i flere timer da han ble funnet.

VIL IKKE SVARE: Kriminalomsorgen region sørvest, som har ansvaret for straffegjennomføringen i Mandal fengsel, viser til den en side lange evalueringsrapporten etter VGs spørsmål.

– Ønsker ikke forhåndsprosedere

I en e-post til VG, skriver Tøsse Notøy at de har lest hendelsesloggene fra Jonatans tid i Mandal i forbindelse med arbeidet.

– Informasjonsgrunnlaget er all informasjon som ligger i kriminalomsorgens datasystemer, skriver Tøsse Notøy.

Han skriver videre at evalueringen er gjort i henhold til Kriminalomsorgsdirektoratets rundskriv.

– For øvrig vises det til den oversendte evalueringsrapporten, hvor regionens vurderinger fremgår.

Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra advokaten. Direktøren viser til at det er lovverket som bestemmer hvem som skal føre tilsyn med kriminalomsorgen.

Videre skriver Tøsse Notøy:

– Kriminalomsorgen region sørvest ønsker ikke å forhåndsprosedere en sak i media hvor staten er saksøkt, og har ingen ytterligere kommentarer til det som fremkommer i dine e-poster.