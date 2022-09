KLAR TALE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen skal holde seg langt unna Norges Banks rentesetting.

Rentehoppene: Vedum vil ha debatt, men angriper LO

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum støtter at det er en offentlig debatt om rentesettingen i Norge. Men han avviser kraftig LO-krav om at han burde ta en renteprat med sentralbanksjefen.

Torsdag formiddag får du trolig varsel om enda en ny kostnad, på toppen av strømprisene, de siste renteøkningene og en generell prisstigning på over seks prosent:

Da skal Norges Bank varsle hva de øker styringsrenten med etter at den var null prosent for ett år siden, og jevnt og trutt nå er blitt økt til 1,75 prosent.

Sverige økte renten med hele et prosentpoeng nylig. Det er ventet at økningen i Norge kan ende noe lavere, kanskje på 0,5 prosentpoeng.

Det foregår en politisk debatt om at Norges Bank ikke trenger å sette opp renten like mye som planlagt, fordi det kan gi bråstopp i norsk økonomi og økt ledighet, argumenter fremført blant annet av tungvekteren, økonomiprofessor Steinar Holden.

– Positivt

Da VG møtte finansministeren onsdag, tok vi opp problemstillingen med ham.

Han sier det er viktig å beholde veggen mellom hans finansdepartement og Norges Bank om rentesettingen, men synes debatten er spennende.

– Det sentrale for meg som finansminister er at det er en veldig klar arbeidsdeling. Norges Bank styrer rentene via pengepolitikken. Finanspolitikken styres av meg som finansminister og av de vedtak Stortinget gjør for hvilke inntekter og utgifter staten har, sier han og fortsetter:

– Men når det er sagt vil jeg si at jeg synes det er kjempeviktig at det er åpenhet om de beslutningene som Norges Bank gjør, blant annet gjennom pengepolitisk rapport, som er en omfattende analyse, sier han.

Vedum mener en offentlig debatt er helt greit.

– Når det er nytt rentemøte torsdag, vil sentralbanksjefen møte i åpent lende og underbygge sine begrunnelser. Ansvaret for rentepolitikken er det Norges Bank som har, men at Steinar Holden og andre har en diskusjon om hva som er riktig rentenivå og hvilke hensyn som er viktig å legge til grunn, gjør at beslutningene i Norges Bank blir veid. Det er positivt.

Han legger til:

KLAR TALE II: Vedum sier at han er veldig uenig med LOs sjeføkonom.

– Noen kan si at det er et angrep på modellen: Jeg mener det er det motsatte. At det er en offentlig samtale om hva som er rett rentenivå, det er ikke negativt. Holden er en ledende økonom på feltet og vi bruker ham også her i Finansdepartementet, som leder et utvalg som skal gi årlige vurderinger av finanspolitikken.

Det ble oppnevnt av tidligere finansminister, Jan Tore Sanner (H) i fjor.

Vedum er langt fra enig med LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, som i Aftenposten nylig ba Vedum ta kontakt med sentralbanksjef Ida Wolden Bache for å klargjøre hvordan Norges Bank tolker sitt rentemandat.

Han begrunnet det med at han mener Norges Bank setter opp renten for mye for fort.

– Veldig uenig

Vedum sier det er totalt uaktuelt med en slik samtale.

– Jeg er veldig uenig med Bjørnstad om at jeg bør hviske sentralbanksjefen noe som helst i øret. Vi må ha ryddighet og klare spilleregler. Vi må se på de lange linjene: En slik uformell styringsdialog ville ikke skapt stabilitet. Det skal være en vegg mellom Norges Bank og oss som politikere i den daglige styringen, sier han og viser til at det skillet har tjent Norge godt.

– Jobben min som finansminister er at færrest mulig skal gå ledig, sier finansministeren og understreker at «høy prisvekst over tid skaper utrygghet for folk og arbeidsplasser»:

– Der er vi enige med LO. Men vi kan ikke bryte det formelle skillet – veggen mellom Norges Banks rentesetting og finanspolitikken vi politikere styrer - fordi det kan være mer politisk behagelig nå.

– Skal også se på sysselsettingen

Han sier hovedjobben til Norges Bank er pengepolitikken.

– Hvor de gjennom rentesettingen skal sørge for at prisveksten ikke er for høy, hvor inflasjonsmålet nå er at prisveksten over tid skal ligge rundt to prosent. De skal også vurdere hvordan rentesettingen slår ut på sysselsettingen og produksjonen i Norge.

– Holden mener det er nødvendig å vektlegge at de ikke bidrar til at ledigheten øker og at det er mulig å få til ved en litt mer moderat rentesetting enn Norges Bank tidligere har lagt til grunn?

– Begge de hensynene ligger i Norges Bank mandat. At det er en åpen debatt om det, er jeg som sagt positiv til, men jeg vil ikke gå inn i den debatten.