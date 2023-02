PÅ MØTE: Sofie Malekas, tillitsvalgt i Forsvaret.

Tillitsvalgt etter møtet med forsvarssjefen: − En form for ukultur

OSLO MILITÆRE SAMFUND (VG) Tillitsvalgt i Forsvaret, Sofie Malekas, mener tirsdagens møte viser vilje til å gjøre endringer i Forsvaret.

– Totalt uakseptabelt, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om seksuell trakassering i Forsvaret tidligere tirsdag.

I dag innkalte han forsvarssjef Eirik Kristoffersen, forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige i Forsvaret, og Militært kvinnelig nettverk for å diskutere utfordringer knyttet til seksuell trakassering i Forsvaret.

Etter møtet opplyser forsvarssjef Eirik Kristoffersen at de blant annet skal innføre en sentral varslingsenhet.

– Den skal ha oversikt over alle varsler og understøttes av teknologiske løsninger. Slik skal de sakene det varsles om følge folkene etter at håndteringen er gjort, sier Kristoffersen til NRK.

Kristoffersen varsler at alle tiltak for håndtering av varsler i Forsvaret skal være på plass innen 1. august i år.

Bakgrunnen for møtet er NRKs avsløringer om seksuelle overgrep i Forsvaret.

En 22 år gammel kvinne sto fram og fortalte om sin opplevelse av mobbing, trakassering og overgrep.

I tillegg ble tre innmeldte voldtekter omtalt av NRK. To av sakene ble henlagt av sivilt politi, den tredje ble ikke anmeldt.

– Det er ikke trygt for unge kvinner å gå inn i førstegangstjenesten. Det er noen som har gode erfaringer, men det er absolutt ingen selvfølge at man blir ivaretatt. Jeg følte meg ikke trygg, og er ikke alene om det, fortalte hun til NRK.

UKULTUR: Sofie Malekas, til venstre, beskriver at holdningene i Forsvaret viser en form for ukultur. Til høyre, forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

En form for ukultur

Tirsdag møtte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) både forsvarssjefen og forsvarsledelsen, de tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og Militært kvinnelig nettverk.

I etterkant av møtet sier tillitsvalgt i Forsvaret, Sofie Malekas, at det er en ukultur i forsvaret.

– Holdningene viser en form for ukultur. Samtidig er vi enige med forsvarssjefen at det ikke gjenspeiler hele Forsvaret, men at slike hendelser skjer viser en form for ukultur, sier hun til VG.

Malekas sier videre at det virket som at forsvarsledelsen og hele sektoren tar situasjonen på alvor.

– Det virker som det er en vilje til å gjøre endring, men vi har en lang vei å gå. Jevnt og trutt får vi tilbakemeldinger at både kvinner og menn trives. Men så er det enkelte tilfeller som vier at man opplever mobbing og seksuell trakassering, og det er jo for mye.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier til VG at det var et godt og nyttig møte, som samtidig var preget av et alvor.

– Vi har saker i Forsvaret som er veldig alvorlig og beklagelig. Folkene i Forsvaret er vår viktige ressurs, og det er utrolig viktig å ta vare på dem.

– De aller fleste kvinner og menn opplever Forsvaret som trygt, og har fine opplevelser. Men det er ikke godt nok at nesten alle har det bra og er trygg, det må gjelde alle. Saker som har kommet frem har vist at det fortsatt ikke er godt nok, sier Gram Videre.

Betydelig mer

En rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt for 2020 viste at 22 prosent av hadde opplevd seksuell trakassering i Forsvaret. Kvinner opplevde betydelig mer trakassering enn menn.

Problemet er verst blant de yngste.

63 prosent av kvinner under 30 år i Forsvaret svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering, tilsvarende tall for menn i samme aldersgruppe lå på 20 prosent.