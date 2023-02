DØMT TIL FORVARING Atle Hansen ble i 2010 intervjuet av VGTV i forbindelse med lansering av årets sesong av realityserien Robinsonekspedisjonen.

– Vondt for henne å se at det skulle gå så mange år

Da kvinnen anmeldte reality-deltakeren for voldtekt i 2011 ble saken henlagt. Nå er Atle Hansen (58) dømt til forvaring for voldtekt av henne og to andre kvinner.

– Hun er lettet over at lagmannsretten kommer til samme resultat som tingretten. Saken har preget livet hennes i alle år etter hendelsen i 2011, sier kvinnens bistandsadvokat Johannes Bakkevig til VG.

Det var torsdag denne uken at Borgarting lagmannsrett dømte Atle Hansen til 12 års forvaring for voldtekter av tre kvinner i årene 2011, 2015 og 2018. Hansen har tidligere deltatt i realityprogrammene Charterfeber og Robinsonekspedisjonen.







Voldtekten av Bakkevigs klient skjedde i 2011, og var dermed den første som Hansen nå er dømt til forvaring for.

ANMELDT, HENLAGT, GJENOPPTATT: - Hun anmeldte dette i 2011 uten å ha noen anelse om alle de andre anmeldelsene som skulle komme i årene etterpå, sier bistandsadvokat Johannes Bakkevig om sin klient, som Atle Hansen er dømt for å ha voldtatt i 2011.

– Det har vært vondt for henne å se at det skulle gå så mange år med flere nye overgrep av andre kvinner, før det som hun anmeldte i 2011 kunne lede fram til en dom, sier Bakkevig.

Gjenopptatt ni år etter

Han kaller ham «pasient 0 pasient 0Begrepet pasient null benyttes om den første personen som blir oppdaget med en viss sykdom, og som leder til at det blir funnet flere personer med den samme sykdommen i en befolkning. (Kilde: Store norske leksikon)».

– Hun er pasient 0. Hun anmeldte dette i 2011 uten å ha noen anelse om alle de andre anmeldelsene som skulle komme i årene etterpå, eller at de skulle være så like i modus og mønster. Det hadde hun ingen forutsetninger for å vite noe om da hun anmeldte i 2011.

Året etter, i 2012, henla politiet anmeldelsen. Ni år senere, i 2021, ble den gjenopptatt.

– I etterpåklokskapens lys så kan man se etterforskningsskritt som kunne ha vært gjort annerledes på den tiden hun meldte saken, sier bistandsadvokaten, men han vil ikke konkret kommentere hva han mener burde ha vært gjort tilbake i 2011.

I tingretten ble Hansen dømt til ti års forvaring. Lagmannsretten har dermed skjerpet forvaringstiden med to år.

Dopet ned og filmet

– Det er en svært alvorlig sak, med forferdelige konsekvenser for min klient. Det har vært et mareritt. Hun ble dopet ned i mange timer og utsatt for mange overgrep, sier advokat Anders Green til VG.

Han har vært bistandsadvokat for kvinnen som i 2018 ble dopet ned og voldtatt av Hansen og to andre menn. Overgrepene ble filmet. Skyldsspørsmålet i denne saken ble avgjort i tingretten.

– Hun har visst at han ville bli dømt for dette, sier Green, som mener forvaringsdommen viser hvor alvorlig lagmannsretten ser på det kvinnene måtte oppleve.

– Det viser at retten vurderer at det er fare for at han på ny kan begå seksuell vold og straffbare handlinger. Hun håper snart å få satt strek for denne saken. Det har vært en lang ventetid fra 2018. Nå vil hun legge dette bak seg, sier Green.

DOPET NED: Voldtektene mot den tredje kvinnen skal ha foregått i løpet av en helg i i 2018, hvor hun skal ha blitt dopet ned. - Nå vil hun legge dette bak seg, sier kvinnens bistandsadvokat Anders Green.

I dommen skriver langmannsretten at de mener fengselsopphold vil redusere framtidig risiko for nye lovbrudd. «Det vises igjen til at den tiltalte til tross for anmeldelsene i 2011 og 2015, begikk nye overgrep i 2018», heter det i dommen.

Også saken til kvinnen som ble voldtatt i 2015, ble først henlagt, forteller kvinnens bistandsadvokat til VG.

Henlagt

– Hun er lettet over å bli trodd. Saken hennes ble først etterforsket og henlagt. Da hun klaget på henleggelsen, ble ikke klagen tatt til følge. Så ble hennes sak gjenopptatt som en del av denne saken. Så nå er hun først og fremst lettet, sier Sigurd Ihlen, bistandsadvokat for kvinnen som Hansen er dømt for å ha voldtatt i 2015.

Lagmannsretten mener at Hansen med stor sansynlighet har gitt også denne kvinnen piller som satte henne ut av spill, slik at han kunne forgripe seg seksuelt på henne.

Lagmannsretten skriver at de ser klare likhetstrekk ved voldtektene av de tre kvinnene i henholdvis 2011, 2015 og 2018.

Hansens forsvarer, Hans Chr. Nygaard Wang, sier at Hansen først og fremst er skuffet over dommen, som han mener er for streng.

– Han prøver å ta dommen innover seg. Vi skal ha et møte om noen dager for å vurdere dommen og om den skal ankes, sier Nygaard Wang til VG.