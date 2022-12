Psykologen ble overfalt av Vassbakk: − Tenkte at «nå er min tid kommet»

HAUGESUND (VG) Psykolog Jorunn Øpsen ble overfalt av Vassbakk og forsøkt kvalt i sitt eget hjem. 32 år senere har blikket han hadde, brent seg fast.

Synne Eggum Myrvang

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Overfallet skjedde i 1990, fem år før Birgitte Tengs ble drept.

Øpsen, som tidligere hadde behandlet Vassbakk, hadde lagt seg på sengen for å lese noen artikler den kvelden.

Plutselig står Vassbakk inne på soverommet hennes, men Øpsen greide ikke umiddelbart å plassere ham - før hun etter hvert kom på at han hadde vært hennes pasient.

– Min første tanke var at han kom fra å ha gjort noe, fordi han var så stresset.

Først tenkte hun at han kunne ha gjort noe alvorlig, men forsto imidlertid fort at det ikke var dét.

– Han ønsket seksuell kontakt. Jeg var tydelig avvisende. «Nei, det er ikke aktuelt. Du må gå», sa jeg, forklarer hun i retten.

TILTALT: Johny Vassbakk er tiltalt for drap på Birgitte Tengs. Torsdag vitner flere av hans tidligere ofre.

– Han var helt stiv i blikket

Mens hun skal finne et glass vann til ham, blir Vassbakk borte en stund. Psykologen forklarer at hun på dette tidspunktet begynte å bli ganske urolig for hele situasjonen. Så fant hun ham på soverommet, naken nedentil.

– «Nå går jeg» tenkte jeg, men han kom etter. Han var enda mer urolig og stresset. Før jeg greide å gjøre noe som helst, kjente jeg snoren rundt halsen min, forklarer hun.

Snoren tillhørte en joggebukse hun hadde på soverommet.

– Jeg så at han var helt stiv i blikket og jeg har ikke kontakt med ham.

Minnet som sitter sterkest 32 år etter hendelsen, er blikket hans, forklarer psykologen. Hun forsøker å slå etter ham, men husker ikke om hun traff.

– Jeg tenkte at «nå er min tid kommet», og så blir alt svart.

Ble dømt

Deretter husker hun ikke hva som skjer før hun kan høre skrittene hans, og skjønner at han har løpt ut av boligen.

Vassbakk ble senere dømt for å ha tatt en snor rundt Øpsens hals og strammet til. Etter hvert røk snoren.

Etter hendelsen sier Vassbakk unnskyld til psykologen.

– Jeg tror han hadde et godt forhold til meg som behandler, og ikke kom for å drepe meg. Jeg tror han var oppriktig lei seg, sier hun i retten.

Men det at han var helt ute av kontroll, gjorde at hun tenkte at han kunne være i stand til å gjøre mer alvorlige handlinger.

32 år etter overfallet sitter Vassbakk på tiltalebenken, anklaget for drapet på Birgitte Tengs. Han har hele tiden nektet straffskyld for drapet, men innrømmet overfallet.

Vassbakk: – Kunne gått galt

Da Johny Vassbakk ble spurt om denne situasjonen i retten av aktor Thale Thomseth for noen uker siden, beskrev han det som at han kan ha mistolket situasjonen mellom dem:

– Hva ville skjedd hvis snoren ikke røk? Hva ville skjedd hvis hun ikke slo deg i ansiktet? spurte aktor Thale Thomseth.

– Jeg vet at jeg har forklart at jeg ikke husker i avhør, sier Vassbakk.

– Jeg tok en snarvei og sa jeg ikke husket, sier han.

– Hvilke refleksjoner gjør du deg om hva som kunne skjedd?

– I verste fall kunne det gått galt, sier han.

– Hva mener du da?

– Nei, hun kunne blitt kvelt. Men jeg hadde ingen intensjon om å kvele henne.

– Hva ville du oppnå når du oppsøkte psykologen denne dagen?

– Det er et vanskelig spørsmål som jeg ikke kan svare på.

Kontaktet politiet

Da Birgitte Tengs ble drept i 1995, tok Øpsen kontakt med politiet. Hun ville tipse dem om Vassbakk.

I 1996 ble denne episoden inkludert i Grete Strømme sin rapport som hun leverte til politistasjonssjefen. Rapporten var på flere sider og inkluderte Vassbakk sitt strafferegister

Først 22 år senere, i 2017 ble hun avhørt om saken.