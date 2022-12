Foreldrepar siktet for drap på baby

Foreldreparet på Sunnmøre er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at deres fem måneder gamle baby døde.

Det var i august i år at den fem måneder gamle babyen døde. Foreldrene ble i september siktet for grov mishandling eller for å ha medvirket til det. De var først siktet for vold i nære relasjoner.

Fredag opplyser politiet at siktelsen er ytterligere utvidet.

– På bakgrunn av en samlet vurdering av de opplysningene som foreligger, har man avgjort å utvide siktelsen, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt som har ledet etterforskingen.

I den samlede vurderingen inngår også den endelige obduksjonsrapporten.

– Selv om etterforskningen har vært omfattende, har vi fremdeles flere ubesvarte spørsmål. Videre etterforskning av saken vil fremdeles ha høyeste prioritet, sier Ulstein.

Ingen av foreldrene erkjenner straffskyld, skriver NRK.

– Umiddelbart er reaksjonen at det er en stor belastning for min klient. Saken har vært veldig tøff over lang tid, og dette er helt klart en kjempealvorlig ytterligere påkjenning, sier Axel Lange, som representerer moren, til NRK.