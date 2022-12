DREPT: Passasjer Margaret Molland Sanden (19) ble drept på Valdresekpressen i 2013. Året etter tok drapsmannen sitt eget liv i fengsel.

Datterens drapsmann tok sitt eget liv i fengsel: − Det skulle aldri ha skjedd

I 2013 kaprer sørsudanske Peter Beak (31) Valdresekspressen. I bussen tar han brutalt livet av tre personer på seks minutter. Året etter begår han selvmord i Bergen fengsel.

Peter Roy Paul Beak er en av 69 mennesker som har begått selvmord i et norsk fengsel de siste 15 årene.

For noen betyr et selvmord i fengsel at de mister muligheten til å få svar på ubegripelige spørsmål: Hvorfor drepte du datteren min?

VG har gransket alle selvmordssakene, og publiserte søndag en sak om menneskene staten skulle ivareta i fengsel.

44 av de 69 døde satt i varetekt, uten å ha en rettskraftig dom mot seg. En av disse var 31-åringen fra Sør-Sudan.

Han satt i Bergen fengsel, tiltalt for å ha brutalt drept tre personer om bord på Valdresekspressen i 2013: Arve Kvernhaug (55), Brahim Khouya (53) og Margaret Molland Sanden (19).

– Det er vanskelig å forstå at dette kunne skje. Fengselet skal passe på, det er derfor de er der, sier Margarets mor, Johanne Molland, om selvdrapet.

TOK LIVET SITT I FENGSEL: Tre personer ble drept av sørsudaneren Peter Roy Paul Beak på fylkesvei 53 mellom Årdal og Tyin i Sogn og Fjordane i 2013. Året etter tok Beak sitt eget liv i Bergen fengsel.

«De vil drepe meg»

Året etter drapene, klatrer Beak opp på taket i Bergen fengsel etter en psykologtime. Der står han og roper «de vil drepe meg, de vil drepe meg». Han tror maten er forgiftet og fengselsbetjentene er soldater.

Beak blir oppfattet som svært syk, og får tett oppfølging fra fengselets helseavdeling. En psykiatrisk institusjon har dessuten besluttet at Beak skulle legges inn hos dem.

Men det vet ingen i Bergen fengsel da Beak hopper fra taket i luftegården, ifølge en rapport.

Den trippeldrapstiltalte mannen dør av skadene.

– Skulle aldri ha skjedd

Beak lar seg aldri avhøre og drapssaken blir som følge av selvmordet henlagt.

Det blir heller aldri avholdt noe rettsmøte der offentligheten får innsyn i hva som skjedde.

– Vi ble fratatt muligheten til en rettsprosess, noe som har gitt oss flere spørsmål enn svar. Det skulle aldri ha skjedd, sier Margarets mor Johanne Molland.

Dette uttrykker også familien i et brev til daværende Hordaland politidistrikt i 2015:

«Det er vanskeleg å forstå at det kunne skje. Me miste vår eldste datter i trippeldrapet 4.11.2013 og krev no om å få tilgang til dokumenta i politisaka som vart oppretta mot Bergen Fengsel i etterkant av at Beak hoppa og døde».

Familien får aldri svar på essensielle spørsmål som drapsmannens motiv.

Før selvdrapet mente de rettsoppnevnte sakkyndige at 31-åringen var strafferettslig tilregnelig og siktelsen ble som følge av dette skjerpet til overlagt drap. Han ble senere tiltalt, og rettssaken skulle etter planen begynne i slutten av september, samme måned som selvdrapet.

Svekket tillit

Også de etterlatte etter bussjåfør Arve Kvernhaug reagerer på at Beak klarte å ta livet sitt.

De hadde ifølge datter Anette Kvernhaug Dahl fått beskjed om at selvmordsfaren var stor.

– Vi tok det som en selvfølge at han ble passet på. Dette kan vel fagfolk, tenkte vi, og trodde ikke han skulle klare å ta livet sitt, sier hun.

Hun var 19 år da faren ble drept.

– Jeg var jo et barn i forhold til det store systemet. Og jeg hadde den gangen høy tillit til både ansatte og systemet. Denne tilliten ble svekket, og jeg ble veldig redd og sint, sier hun.

SVEKKET TILLIT: Bussjåfør Arve Kvernhaug ble drept på Valdresekspressen i 2013. Datter Anette Kvernhaug Dahl sier hun ble redd, sint og fikk svekket tillit til systemet hun trodde skulle passe på trippeldrapstiltalte Beak i fengsel.

– Urettferdig

Selvmordet skjedde da Beak for første gang skulle fraktes ut i ytre lufteområde, ifølge dokumenter VG har fått innsyn i.

Det stramme regimet rundt ham var lempet noe på, og han skulle snakke med to psykologer på en benk i luftegården.

Ifølge dokumentene hadde Beak mulighet til å løpe i en retning der det ikke sto noen betjenter.

Fengselet tok selvkritikk på at det ikke var foretatt kontroll på uteområdet i forkant av samtalen, i henhold til gjeldende instruks.

– Jeg tenkte at det var urettferdig at han på en måte fikk velge selv om han ville leve eller dø, særlig hvis atferdsendringene hans var så tydelige som jeg fikk inntrykk av, sier datteren til Arve Kvernhaug.

Fengselet slo videre fast at sikkerheten ville blitt bedre om det hadde vært en begrenset gruppe ansatte som tok seg av sikkerheten rundt krevende innsatte – i stedet for de som var på jobb den enkelte dag.

Beaks tidligere forsvarer, advokat Fredrik Verling, har ikke hatt anledning til å kommentere saken denne uken. Han har tidligere uttalt til VG at klienten ikke burde hatt sjansen til å løpe fra vaktene.

– Man burde sett på forhånd at dette kunne skje, og tatt forholdsregler. Samtidig kan man ikke låse folk fast til gulvet heller. Mitt inntrykk er at fengselet hadde høyt fokus på sikkerheten rundt mannen, sa han i 2015.

DREPT: Bussjåfør Arve Kvernhaug (55) fra Bagn i Valdres, Margaret Molland Sanden (19) fra Årdalstangen og Brahim Khouya (53) fra Göteborg ble drept om bord på Valdresekspressen i 2013.

Fengselet med selvkritikk

I rapporten etter selvmordet erkjenner Bergen fengsel at de kunne gjort ting annerledes og kanskje forhindret selvmordet.

Samtidig skriver Kriminalomsorgen at de «ikke har forutsetninger eller kunnskap for å kunne håndtere mennesker med denne type problematikk».

Fengselet fikk vite gjennom mediene at Beak var planlagt innlagt, ifølge rapporten. I andre dokumenter påpekes det at fengselsbetjentene burde hatt en samtale med avdelingsleder i forkant av samtalen i luftegården, om «mulige uønskede hendelser, og skadereduserende tiltak».

– Vi er naturligvis svært lei oss for at denne hendelsen har påvirket etterlattes mulighet til å få svar, og dermed også deres sorgprosess, sier fengselsleder i Bergen, Harald Åsaune, til VG.

Han viser ellers til taushetsplikten, og har ingen ytterligere kommentar.

– Fortsatt sint

Etter selvmordet ble de etterlatte invitert til fengselet for å få informasjon om det som hadde skjedd.

– Jeg satt igjen med en opplevelse av at de brukte et ansvarsfraskrivende språk, og at de ville forsvare fengselet, selv om også enkeltpersoner der var helt fra seg. Jeg var fortsatt sint i etterkant, sier Anette Kvernhaug Dahl.

I årene etter selvdrapet i Bergen fengsel har det blitt utarbeidet nye retningslinjer for håndtering av selvmord og selvmordsforebygging i Kriminalomsorgen. Etter VGs kartlegging, er Dahl likevel usikker på fengslene i dag har gode nok rutiner på området.

– Selv om denne saken nå kommer opp og selvsagt vekker vonde følelser, er vi glade for at dette blir tatt tak i. Kanskje kan det forhindre at andre opplever det samme.

Nå er hun åtte år eldre og jobber som lærer.

– Jeg har enda flere spørsmål nå som jeg er blitt voksen, mor selv, og underviser ungdom i samfunnsfag. Det er så mye i denne saken som gikk galt, men jeg har ikke turt å gå helt inn i det ennå.

– Hvorfor?

– Jeg er redd for min egen reaksjon.

VG har vært i kontakt med de etterlatte etter svenske Brahim Khouya om saken.