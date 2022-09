GODE VENNER: Eddy Leonhardsen og Chess spilte en avgjørende rolle under hjelpearbeidet etter jordraset fredag.

Eddy (59) og hunden hylles etter dødsskredet i Trøndelag

VALSØYFJORD/OSLO (VG) Eddy Leonhardsen og hunden Chess var på vei hjem fra jakt, da de selv ble en del av den dramatiske redningsaksjonen.

Fra fergeleiet på den andre siden av fjorden sto tilfeldigvis Eddy Leonhardsen, med sin amerikanske retriever Chess og så over på skredet gjennom en kikkert:

Han hadde først fått en Twitter-melding om raset.

– Det var dramatisk et syn å stå der. Jeg så et hus som var mer eller mindre klipt i to av leirmassene og en knust garasje, sier Leonhardsen, som var på vei hjem fra hjortejakt på Tusna i Aure kommune.

En kvinne i 80-årene mistet fredag kveld livet da et jordras blokkerte E39 i Heim Vålsøyfjord. Ifølge politiet var det til sammen syv personer involvert: To som var utendørs og fem inne.

Leonhardsen ringte politiets og tilbød hjelp. I bilen satt nemlig en godkjent redningshund: Syv år gamle Chess har 60 oppdrag for den frivillige organisasjonen Norske Redningshunder.

– Jeg fikk først beskjed om å avvente. Så kom det en ambulansebåt for å hente en lokal lege. De kontaktet innsatslederen i politiet og spurte om de skulle ta meg over, forklarer Leonhardsen.

– Svaret var: Ta med hund og mann og kom.

På den andre siden startet søket.

– Chess er noe av det mest fantastiske som finnes. Meget rolig og avbalansert og ser når folk har det vanskelig, sier han.

– Det er en hund med stor omsorg. Men når han er i søk, så er han eksplosiv og jobber kontinuerlig.

1 / 4 STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut lørdag morgen på eiendommen som ble rammet av raset. ISOPORVEI: Isoporplater sørger for fremkommelighet til ulykkesstedet for dødsulykken etter raset fredag kveld. SPREDT BOSETNING: Raset gikk i et område med spredd bosetning. Ifølge ordføreren bor det bare noen titalls personer i bygden. POLITISPERRING: E39 var lørdag formiddag fremdeles sperret på stedet. forrige neste fullskjerm STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut lørdag morgen på eiendommen som ble rammet av raset.

Han og hunden begynner å lete nedenfor huset.

– Vi så ganske fort at det var håpløst, for leiren der var dyp og bløt. Skulle vi ha sjans til å finne noen i live måtte vi konsentrere oss om bygningsmassene. Der var det i hvert fall var sjans til å kunne hjelpe.

Han og hunden, pluss en brannmann klatret opp en stige og inn i huset.

– Hunden begynte å bjeffe intenst mot et spesifikt punkt i huset. Da var jeg rimelig sikker på at, der var det noe.

Utrykningssjef Børge Henden i Heim brannvesen sier til VG at det var i stuerommet:

– Da vi ropte, hørte vi lyder fra toåringen.

I et hull i gulvet fant de snart barnet, med en sofa og annet inventar over seg, beskriver Henden.

Det hadde de lett i to timer for å lokalisere henne.

– Hun må ha ramlet ned i det hullet og blitt beskyttet på den måten, på mirakuløst vis. Så begynte vi å grave oss gjennom møbler og skitt og lort, sier Henden.

FANT BARNET: Utrykningssjef Børge Henden i Heim brannvesen og kollegaene hans.

Han mener hunden Chess var helt avgjørende for at toåringen ble funnet.

– Gjennombruddet kom da vi fikk hjelp av den, sier Henden.

Operasjonsleder Rune Brandmo bekrefter at flere hunder var på åstedet etter raset. Det fremkommer i operasjonsloggen til politiet.

– De er gull verdt for oss i sånne situasjoner.

Det samme mener innsatsleder Markus Ree, som sa til VGs fotograf på stedet.

– Så vidt jeg har forstått, har det blitt gjort en formidabel innsats for å redde liv, og de har også kanskje gjort noe utover det som må forventes i en hektisk, uoversiktlig og potensielt veldig farlig situasjon.

Eddy Leonhardsen sto på utsiden av restene av huset og så barnet bli båret ut:

– Det gjorde et sterkt inntrykk, og det ble veldig emosjonelt da jeg forsto at det var i live. Og at hunden og jeg hadde vært med å redde livet og fremtiden til et menneske.

– Samtidig er det tragisk at et liv også gikk tapt. Jeg har hatt mange tanker om familie og pårørende og hvor forferdelig de må ha hatt det.

I området der raset har gått bygges det ny E39, og Vegvesenet bekrefter at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt, men årsaken til raset er så langt ukjent.

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune er lørdag formiddag på rasstedet.