FØLGER MED: Johannes Nes (70) og Konrad Molland (69) måler vannstanden i Veitastrondsvatnet i februar i år. Begge har blitt rammet av flom både i 2014, 2018 og 2020.

Ble anklaget for kraftjuks – stiller på folkemøte

Bygdefolket anklaget det lokale kraftselskapet for juks. Nå møtes de stridende partene – og NVE – til folkemøte i Veitastrond.

Siden 2014 har det vært tre store flommer i den vesle bygda i Luster i Vestland. Noen har fått boligene sine flomskadet flere ganger.

Bygdelaget mener flomproblemene skyldes at det lokale kraftselskapet ikke slipper ut nok vann i Veitastrondsvatnet når det er varslet ekstremnedbør og mildvær.

I vinter gikk bygdelaget og flere privatpersoner i Veitastrond til politiet med en anmeldelse der det ble hevdet at det lokale kraftselskapet hadde jukset med vannstandsmålinger over en periode på mer enn ti år.

Sognekraft har hele tiden avvist at selskapet har brutt regelverket.

Politianmeldelsen av Sognekraft ble henlagt etter seks dager. Saken ble oversendt NVE, som konkluderte med at Sognekraft AS ikke hadde brutt konsesjonsvilkårene.

I et intervju med VG i februar manet Luster-ordfører Ivar Kvalen (Ap) til forsoning mellom partene.

– Vi må finne en løsning på dette, og komme oss videre. Det kan ikke fortsette slik, sa Kvalen til VG.

STORFLOM: Her ror Bjørn K. Skovly sammen med Luster-ordfører Ivar Kvalen i kano under storflommen i 2018.

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) bekrefter overfor VG at NVE skal delta på møtet i Veitastrond 31. oktober.

– Det er et ønske fra kommunen og bygdefolket at NVE deltar på et møte om utfordringene som har vært i Veitastrond, sier Hegg Gundersen.

Hun sier at de stiller på møtet for å lytte til de synspunkt og utfordringer som er i Veitastrond.

– For oss er det viktig at partene møtes, og hvis NVEs deltagelse kan bidra til felles forståelse av forholdene i dette vassdraget så er det er godt utgangspunkt for samarbeid mellom partene fremover.

MØTER «KRAFTMAKTA»: Bjørn K. Skovly sier han håper møtet i Veitastrond vil løse mistilliten som er mellom partene.

Bjørn K. Skovly er en av innbyggerne i Veitastrond som signerte politianmeldelsen. Han er glad for at Sognekraft og NVE nå kommer til bygda for å møte innbyggerne.

– Det setter vi veldig stor pris på. Det er bra at vi får lagt frem vårt syn på saken på en god måte, sier han.

Skovly sier bygdefolket har etterlyst dokumentasjon om høydedata og vannføring i forbindelse med flommene i Veitastrond i 2014, 2018 og 2020.

– Det er dokumentasjon vi har ventet lenge på, som jeg håper vil foreligge til møtet i oktober. På møtet blir det viktig å diskutere fremtidige løsninger for å hindre flommer i fremtiden.

– Folk i Veitastrond må slippe å gå i helspenn og vente på neste flom hver forsommer og høst. Det er veldig viktig at folk har en trygghet for at ting er under kontroll.

FLOMRAMMET: Tre ganger har Vigdis Molland (63) og ektemannen Konrad Molland (69) opplevd at vannet har flommet inn i første etasje av huset. Hver gang har de måttet pusse opp.

VG har spurt konsernsjef Terje Bakke Nævdal i Sognekraft hvilke forventninger han har til møtet, og hva som blir hans viktigste budskap til folk i Veitastrond.

Han svarer følgende i en e-post, via sin kommunikasjonsansvarlige Ola Skram:

– Vi skal se nærmere på vassdraget og gjennomgå konsesjonsvilkår og flomhendelser de siste årene for å danne et felles ståsted for videre dialog.

Ifølge Skram er det ikke avgjort hvem som skal representere Sognekraft på møtet.