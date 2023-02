RAMLET UT AV VINDU: Hendelsen skjedde på en skole i Oslo. Ambulanse ble tilkalt og fraktet eleven til sykehus.

Elev på Oslo-skole falt ut fra vindu i andre etasje

Klasserommet har gammeldagse vinduer som ikke var sikret, sier rektor.

Klassen på barnetrinnet så film i en skoletime fredag formiddag 22. januar. På grunn av dårlig ventilasjon sto vinduene på gløtt. Gardinene var trukket for.

En elev satt i vinduskarmen og lente seg bakover. Vinduet hadde ingen barnesikring og slo utover. Barnet falt fra klasserommet i andre etasje og landet på asfalt nedenfor.

Det bekrefter skolen til VG.

Elevens foresatte ble varslet, og kom umiddelbart.

– Barnet var våken og ble tatt hånd om av ambulansepersonell, forteller moren.

Eleven ble fraktet til sykehus hvor barnet ble værende i et døgn. Eleven fikk hjernerystelse og et kutt i hodet som ble sydd, sier moren.

Nå har barnet det etter forholdene fint, opplyser hun.

Moren mener feilen ligger i skolebyggets tilstand og usikrede vinduer.

– Det er veldig synd at de oppholder seg i lokaler som er i så dårlig forfatning, sier hun.

– Det er trist å tenke på at det i det hele tatt kunne skje.

For å skjerme eleven har VG valgt å anonymisere skolen og foresatte.

Gjorde endringer

Skoleledelsen kontaktet skoleeier Oslobygg kort tid etter hendelsen, som sendte montører for å installere sikringer.

– På en del klasserom er det nyere vinduer som slår innover. Disse er gammeldagse og slår utover. Nå er alle rommene sikret, sier rektor.

Rektor forteller at vinduenes tilstand er noe som har vært kjent for Oslobygg over lengre tid.

Det er planlagt for restaurering av skolen.

Rektor er tross alt glad de slapp med skrekken.

– Det var en skremmende opplevelse, som kunne fått et helt annet utfall.

Tilbake på skolen

Nå har eleven kommet seg og er tilbake i undervisningen.

– Eleven er hjemme igjen og tilbake på skolen, sier seksjonssjef for HMS og beredskap i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Siv Iren Gjermstad.

I etterkant har ansatte som ble vitne til ulykken fått tilbud om debrif gjennom bedriftshelsetjenesten. Elevene har fått oppfølging av lærer og helsesykepleier.

– Vi i Osloskolen er opptatt av at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, og det er alltid leit at elever skader seg på skolen. Vi er glade for at det går bra med eleven, sier Gjermstad.